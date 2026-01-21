L'acceleració del Girona: els mateixos punts en un mes que en quatre
L’equip de Míchel ha sumat la meitat dels punts que té (dotze) en les cinc últimes jornades; abans, n’havia necessitat quinze
El salt competitiu del Girona en el qual portem de temporada ha arribat a l’extrem en el darrer mes de competició: en aquest període de temps, en què s’han disputat cinc jornades, els homes de Míchel han sumat dotze punts, els mateixos que van aconseguir en les primeres quinze. Els resultats no enganyen: d’ocupar llocs de descens ha passat a estar en l’onzena posició, empatat amb el vuitè, novè i desè classificats.
Tot va començar a Anoeta el 12 de desembre contra la Reial Societat, amb la remuntada a la segona part en un partit en què el Girona va començar perdent, però que va poder resoldre gràcies a dos gols de Viktor Tsygankov (1-2). Es tractava de la primera victòria del curs lluny de Montilivi, on no s’havia guanyat fins a la vuitena jornada. Sí, els blanc-i-vermells van passar-se set jornades sense guanyar.
Abans de les festes de Nadal, l’Atlètic va vèncer clarament en la visita a Montilivi. Ha estat l’única taca dels darrers dies, perquè des d’allà, coincidint amb l’estrena del 2026, tot són alegries: el Girona ha encadenat tres victòries consecutives (1-2 a Mallorca, 1-0 a l’Osasuna i 0-2 a l’Espanyol) i ha allunyat la crisi que el tenia ben espantat.
Aquests dotze punts signifiquen la meitat dels que té a la butxaca, que així lluïen a la classificació fins hores abans del partit de Sant Sebastià. El balanç en el primer tram de competició era molt dolent: dues victòries (2-1 al València i 1-0 a l’Alabès), sis empats (1-1 a Vigo, 1-1 a Bilbao, 0-0 amb l’Espanyol, 3-3 amb l’Oviedo, 1-1 a camp del Betis i 1-1 contra el Madrid) i set derrotes (1-3 amb el Rayo Vallecano, 5-0 a Vila-real, 0-2 amb el Sevilla, 0-4 amb el Llevant, 2-1 en el derbi contra el Barça a Montjuïc, 2-1 a Getafe i 3-0 a Elx).
Novembre del 2024
Per trobar la darrera vegada que el Girona va guanyar tres partits consecutius a la Primera Divisió cal remuntar-se fins al novembre del 2024, en què, d’una tacada, va superar al Leganés (4-3), el Getafe (0-1) i l’Espanyol (4-1).
Els de Míchel ara tenen una ocasió propícia per a allargar la bona dinàmica, ja que, a priori, tenen dos partits contra rivals de la seva Lliga que no passen un bon moment: dilluns visitarà Montilivi el Getafe i, posteriorment, tancarà el mes de gener desplaçant-se a Oviedo, el cuer de la Lliga. Si aprofita l’embranzida, podria ampliar el marge de cinc punts respecte al descens del qual disposa. Una cosa inimaginable no fa gaire.
