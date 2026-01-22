Vídeo | Així ha estat la roda de premsa de presentació de Ter Stegen
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
- És oficial: les empreses hauran d’informar dels salaris que paguen d'aquesta manera
- Pep Prieto: 'Em sento afortunat de no estar creixent en la Girona d’ara
- Les fotos de la inauguració de l'IKEA de Girona
- Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
- Suspenen tota la circulació de Rodalies a Catalunya després de dos descarrilaments