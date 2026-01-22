Presentació de Ter Stegen amb el Girona: “He vingut a jugar”
El porter alemany assegura que és “molt feliç” d’estar al Girona i que la rebuda dels nous companys ha estat fantàstica
El club està pendent de resoldre la sortida de Livakovic per donar-li un dorsal perquè pugui estar disponible per dilluns contra el Getafe
La dimensió en què ha entrat el Girona els darrers anys arran de l'aterratge del club a Primera Divisió es nota en la magnitud dels jugadors que incorpora. Lluny d'anar pescar jugadors al Banyoles, l'Hospitalet, Albacete o Numància, el conjunt gironí es mou des de fa temps en grans mercats. Ara fa tres anys, aterrava a Montilivi Daley Blind, una icona del futbol neerlandès amb passat a l'Ajax, al Manchester i el Bayern; l'estiu passat ho feia tot un campió del món com Thomas Lemar i ara ho, ni més ni menys que el capità del Barça, Marc-André Ter Stegen. El porter alemany ha estat presentat aquesta tarda a Montilivi en un acte que, mediàticament, ha generat un rebombori semblant al de partits de Champions de la temporada passada.
Menys nerviós, o gens, que en la primera presa de contacte amb la plantilla, Ter Stegen s’ha mostrat serè, afable i bromista durant la presentació com a nou porter blanc-i-vermell. “Sóc molt feliç de ser al Girona”, ha deixat clar l’alemany que ve a jugar. “Vinc amb l’objectiu de jugar. És el meu objectiu, com el de tots els jugadors. Tinc el màxim respecte cap a tots els companys, a partir d’aquí tinc els meus objectius personals que, òbviament, vull aconseguir. La xerrada amb Míchel va ser també important per a fer-lo decidir. “És un fanàtic del futbol i xerrava molt, que em va encantar. Volia parlar amb ell i saber què pensava de mi. Al final hem trobat una bona solució per totes les parts.”
Ter Setgen, que encara no està inscrit, està pendent de la sortida de Livakovic per ser inscrit. El jugador ha dit que no sap com està el tema del dorsal i que és cosa del club. El Barça ha inclòs la clàusula de la por al contracte de cessió i, si el Girona vol fer-lo jugar contra els blaugrana, hauria de pagar una quantitat pròxima al mig milió, la mateixa que li ha costat l’operació. En aquest sentit, Ter Stegen ha revelat que el comiat del Barça “després de tants anys” va ser “molt dur”.
