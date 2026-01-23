El dia més especial pels alemanys del Girona
La família vidrerenca Vogel-Estrada, de pare alemany i mare catalana, no va perdre’s la presentació de Ter Stegen, a qui van oferir spätzle a canvi d’un autògraf i una foto
No era un partit, però l’ambient que es respirava a Montilivi s’hi acostava molt. L’himne, l’speaker oficial, Albert Bassas, de mestre de cerimònies, la Canya, la Sisa i més de mig miler de persones no es van voler perdre la presentació més multitudinària mai vista d’un jugador del Girona. És el que té fitxar el capità del Barça, Marc-André Ter Stegen que, tot i els anys i anys d’experiència no va saber on posar-se quan va sentir de la graderia que li cridaven «Guapo! T’estimo! Ets el més guapo del món!».
L’impacte del seu fitxatge va fer que s’omplís la tribuna inferior amb mig miler d’aficionats de totes les edats. De petits, de grans, del Girona, del Barça i d’arreu de les comarques gironines. No es volien perdre un esdeveniment únic. I especial, en el cas de la família Vogel-Estrada, mig alemanya i mig catalana, resident a Vidreres. «Herzlich Willkommen! Wir tauschen selfie + autogramm gegen spätzle» posava una pancarta que aguantaven en Mark, la Laia i en Joel Vogel Estrada. «Sóc molt fan d’en Ter Stegen. M’ha signat la samarreta i volíem canviar-li una pasta tradicional del sud d’Alemanya que hem fet a casa per un selfie. Hi havia massa gent i no hem pogut», explicava en Mark, embolicat amb una bandera alemanya, que detallava que a la pancarta, en alemany, donaven la benvinguda al porter i li oferien intercanviar un selfie i un autògraf per una mica de spätzle.
«Ja hem avisat a l’escola que aquesta tarda no hi anirien i a les quatre ja érem aquí», deia la Judit, la mare, maresmenca, que revelava el vincle especial de la família amb Ter Stegen. «En Mark va néixer el 2014, el mateix que ell va arribar al Barça i sempre l’hem seguit molt. Ara el tenim aquí al costat i el tindrem encara més a prop. Als nens els fa molta il·lusió», afegia. El pare, en Marcel, natural de Ludwigsburg explicava l’emoció de la família quan van conèixer la notícia del fitxatge. «Som uns apassionats del futbol. La canalla fa el campus de tecnificació del Girona i és un goig venir-lo a veure aquí. Tenim la samarreta del Barça, però la del Girona encara no l’hem poguda comprar. Mai de la vida ens hauríem pensat que jugaria al Girona», deia.
Tot i que era l’hora de berenar, Ter Stegen no devia tenir gaire gana i no va comprar del tot l’oferta de la família Vogel-Estrada. Dilluns al vespre contra el Getafe, en Mark, la Laia i en Joel tindran una nova oportunitat de regalar-n’hi perquè seran a Montilivi. Confien veure’l ja sota pals de titular. El pare ho té clar. «Si es fitxa un jugador així, cal posar-lo de titular», deia mentre tornaven cap a Vidreres amb l’spätzle, però amb un autògraf del seu ídol i tres somriures d’orella a orella de la canalla. Mentrestant, Ter Stegen intentava sortir de l’aparcament de Montilivi enmig d’encara un centenar llarg d’aficionats del Girona que l’esperaven a fora.
