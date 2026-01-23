ENQUESTA: Què et sembla el mercat d'hivern del Girona?
Míchel podrà comptar amb Ter Stegen, Echeverri i Fran Beltrán aquest dilluns contra el Getafe
A falta d'una mica més d'una setmana per tancar el mercat d'hivern, el Girona ja ha realitzat tres incorporacions a la plantilla: Claudio Echeverri, cedit pel City; Fran Beltrán, procedent del Celta de Vigo, i el porter cedit pel Barça, Marc André Ter Stegen.
Precisament, el fitxatge de l'alemany ha creat una gran expectació entre l'afició, i ha estat presentat com un dels grans fitxatges de l'equip. En la seva presentació, Ter Stegen va deixar clar que ha vingut per ser titular i que treballarà per aconseguir fer-se amb la porteria de l'equip gironí, que fins ara ha estat propietat exclusiva de Paulo Gazzanigga.
Amb tres incorporacions a la plantilla, Míchel està a l'espera de l'arribada d'Oleksandr Pyshchur, un davanter ucraïnès de 20 anys procedent de l'ETO FC de la Lliga hongaresa.
L'afició reclamava fitxatges i aquests han arribat, però, compleixen amb les expectatives? Què en pensa l'aficionat gironí de les incorporacions d'hivern?
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- La segona millor pizza de Catalunya és a Blanes
- El gran ensurt de la seva vida: una dona es desperta amb una serp de més de dos metres al llit
- El Pare Pelegrí fa el camí de tornada cap a Tossa acompanyant per centenars de persones
- Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència