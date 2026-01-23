ENQUESTA: Què et sembla el mercat d'hivern del Girona?

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Míchel podrà comptar amb Ter Stegen, Echeverri i Fran Beltrán aquest dilluns contra el Getafe

Els tres fitxatges del mercat d'hivern del Girona FC

Laia Bodro Colomer

Girona

A falta d'una mica més d'una setmana per tancar el mercat d'hivern, el Girona ja ha realitzat tres incorporacions a la plantilla: Claudio Echeverri, cedit pel City; Fran Beltrán, procedent del Celta de Vigo, i el porter cedit pel Barça, Marc André Ter Stegen.

Precisament, el fitxatge de l'alemany ha creat una gran expectació entre l'afició, i ha estat presentat com un dels grans fitxatges de l'equip. En la seva presentació, Ter Stegen va deixar clar que ha vingut per ser titular i que treballarà per aconseguir fer-se amb la porteria de l'equip gironí, que fins ara ha estat propietat exclusiva de Paulo Gazzanigga.

Amb tres incorporacions a la plantilla, Míchel està a l'espera de l'arribada d'Oleksandr Pyshchur, un davanter ucraïnès de 20 anys procedent de l'ETO FC de la Lliga hongaresa.

L'afició reclamava fitxatges i aquests han arribat, però, compleixen amb les expectatives? Què en pensa l'aficionat gironí de les incorporacions d'hivern?

