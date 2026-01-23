Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Girona negocia cedir Asprilla al Galatasaray amb una opció de compra de 23 milions

L'acord inclouria variables que permetrien arribar als 25 milions que va pagar el club blanc-i-vermell al Watford l'estiu de 2024 per l'extrem colombià

Asprilla, en el partit contra el Madrid a Montilivi. / David Borrat/EFE

Tatiana Pérez

Girona

Yáser Asprilla pot tenir les hores comptades al Girona. El club blanc-i-vermell està negociant en aquests moments la cessió de l’extrem colombià, de 22 anys, al Galatasaray fins al final de temporada en un acord que inclouria una opció de compra obligatòria de 23 milions d’euros més variables que fàcilment permetrien arribar als 25 milions d’euros (18 milions fixos més 7 en variables) que van pagar els gironins al Watford l’estiu de 2024 en el que es va convertir en el fitxatge més car de la història.

