L’efecte Ter Stegen pot fer millorar l’entrada a Montilivi
Dilluns, contra el Getafe, hi pot haver més espectadors a la grada per veure l’alemany
L’arribada de Marc-André ter Stegen en aquest mercat d’hivern ha generat un boom mediàtic a Montilivi. Però no només hi ha més periodistes que mai a la sala de premsa, sinó que també s’esperen més espectadors a la grada. Dilluns que ve, contra el Getafe (21:00 h), es podria millorar significativament l’entrada a l’estadi, tenint en compte que el rival i l’horari no són els que més animen a l’assistència per part del públic, amb motiu del fitxatge del capità del Barça.
El porter alemany, de 33 anys, encara no està inscrit a LaLiga, però podria debutar dilluns a Montilivi contra el Getafe. Mentrestant, el Girona continua pendent de desencallar la sortida de Dominik Livakovic, la qual cosa permetria també alliberar una fitxa -el croat té atorgat el número 1 de Juan Carlos, que és baixa tota la temporada per lesió, sense haver debutat mai-. Encara no se sap quin dorsal lluirà Ter Stegen.
La venda d’entrades per al Girona-Getafe continua oberta amb més ritme que fins ara. Per a l’ocasió, el club també ha llançat una oferta especial i per la compra de quatre entrades s’aconsegueix un 30% de descompte més el 10% acumulable en el cas dels socis. En aquest sentit, també s’espera més assistència per part dels abonats. L’efecte Ter Stegen pot fer millorar l’entrada a Montilivi i de ben segur que començarà a notar-se a partir del primer partit des que estigui disponible.
