El fill petit de Míchel debuta a Primera amb l'Elx
Álex, de 19 anys, ha arribat aquest gener al conjunt il·licità procedent del Reial Madrid C, i ahir al vespre va estrenar-se a la màxima categoria contra el Llevant
El gran, Miguel Ángel, juga al filial del Girona a 2a RFEF, on les lesions no li han permès tenir la continuïtat desitjada
La família Sánchez-Mantecón está d'enhorabona aquest 2026. El pare, Míchel ha aconseguit girar la truita i fer reaccionar el Girona amb tres victòries consecutives que han allunyat l'equip del perill de les posicions de descens. A més a més, l'arribada de reforços ha fet entrar optimisme entre l'afició que veu engrescada el futur. No és l'únic que somriu a cals Sánchez, perquè el fill petit, Álex, ha fet un pas endavant en la seva carrera. I no pas un de qualsevol perquè debutar a Primera Divisió amb dinou anys no està a l'abast de gaires futbolistes. Álex va estrenar-se ahir al vespre a la màxima categoria amb l'Elx en la derrota al camp del Llevant (3-2).
El petit Sánchez va arribar fa una setmana a l'Elx per incorporar-se, d'entrada al filial de Segona RFEF, procedent del Reial Madrid C. Tot i això, Eder Sarabia el va citar per entrenar amb el primer equip de l'Elx. Només dos entrenaments van convèncer el tècnic basc. Álex ja va ser a la banqueta dilluns contra el Sevilla al Martínez Valero, amb la presència de Míchel a la graderia, i ahir va tenir els primers minuts. Van ser els darrers cinc més l'afegit en un partit que sempre recordarà tot i que podria haver tingut un desenllaç força més agraït. Perquè Álex Sánchez va ser l'autor de l'assistència del golarro d'Adam Boayar al segon minut extra. Tanmateix, un gol de cap a la sortida d'un córner del Llevant al darrer segon va esguerrar (3-2) el que hauria estat una jornada rodona pel fill petit de Míchel.
Format al planter del Rayo Vallecano, Álex i el seu germà Miguel Ángel van incorporar-se al 2019 al futbol base del Reial Madrid. El 2022, el fill gran Miguel Ángel va seguir el pare cap al Girona on les lesions no acaben de permetre-li tenir la continuïtat desitjada al filial. Ara, el petit també ha deixat la Casa Blanca per provar sort a Elx. De moment, la cosa li va sobre rodes.
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
- Polèmica a Girona: queixes per una furgoneta del Banc de Sang aparcada en places per a persones amb mobilitat reduïda
- SOS Costa Brava atribueix els despreniments a Llançà a la construcció en 'llocs impossibles
- L’Exèrcit busca 71 soldats professionals per al regiment de Sant Climent Sescebes
- Interior multa amb 300 euros el portaveu dels antimonàrquics de Girona per la protesta contra els Reis a Sant Martí Vell
- Enxampen dues dones mentre carregaven al cotxe productes robats de dues botigues d’Olot per valor de 800 euros
- Projecten una sala de concerts al carrer Emili Grahit de Girona