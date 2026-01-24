El nen que va idear el fitxatge de Ter Stegen pel Girona abans que ningú l’imaginés
El 2023 cap seguidor del Girona hauria relacionat Ter Stegen amb el club blanc-i-vermell, excepte l’Adrià. El llançanenc, porter del Figueres, va demanar una mona que els unís
El fitxatge de Marc-André ter Stegen pel Girona semblava impossible fins fa quatre dies. El porter alemany era el capità del Barça i té un salari tan alt que el club de Montilivi, amb el desè límit salarial i un pressupost de 75 milions d’euros, mai l’hauria pogut assumir per més números que fes o estalvis generés. El destí, però, és capritxós. El de Mönchengladbach, de 33 anys, no comptava per Hansi Flick i l’arribada de Joan Garcia al conjunt blaugrana l’estiu passat, més el cúmul de lesions que ha patit l’alemany, van fer que Ter Stegen s’hagués de buscar la vida fora de Barcelona després de gairebé 12 anys a la ciutat comtal. No podia marxar gaire lluny de casa per motius familiars i, al mateix temps, tenia la necessitat de disputar minuts per poder jugar el Mundial.
El que van començar a ser rumors durant aquesta temporada 2025-26, van agafar força al mes de desembre arran de la manca de sintonia que hi ha hagut entre Dominik Livakovic i Míchel Sánchez -el tècnic va explicar que el croat es va negar a jugar amb el Girona i està pendent de resoldre la seva sortida del club en aquest mercat d’hivern- i han acabat sent una realitat aquesta mateixa setmana. La nit de dimarts, Ter Stegen va ser anunciat com a nou porter del Girona després d’arribar a un acord amb el Barça per la cessió de l’alemany fins a final de curs amb el pagament d’una petita part de la fitxa corresponent -el Girona pagarà només mig milió del seu sou-. La incorporació de Ter Stegen ha causat furor entre els seguidors del Girona com bé es va copsar en la seva presentació, la més mediàtica que hi ha hagut a Montilivi amb 500 persones a la grada de Tribuna per donar-li la benvinguda a l’alemany. Molt abans que ningú imaginés el seu fitxatge, tampoc Míchel, que l’ha rebut amb els braços oberts a l’equip -«tu ets un líder i ens donaràs molt», li va dir l’entrenador el primer dia a la ciutat esportiva de la Massana-, ni el director esportiu, Quique Cárcel, o el president, Delfí Geli, un nen de Llançà va idear-lo.
L’Adrià Martínez, de 9 anys i soci número 11.306 del Girona, va ser el primer en relacionar Ter Stegen amb el club blanc-i-vermell quan a la primavera de 2023 va demanar als seus padrins una mona de Pascua que els unís. A diferència d’ara, fa quatre temporades era molt difícil trobar mones del Girona a les pastisseries. Pràcticament no n’hi havia i les poques que es feien no podien incloure Ter Stegen, aleshores porter indiscutible del Barça amb 1 Champions, 4 Lligues, 5 Copes del Rei, 3 Supercopes d’Espanya, 1 Supercopa d’Europa i 1 Mundial de Clubs, i l’escut d’un Girona que acabava de tornar a Primera Divisió després de l’ascens a Tenerife. Amb l’ajuda de l’àvia, que té molta traça a la cuina, els padrins li van poder regalar a l’Adrià la mona somiada.
La fal·lera de l’Adrià per Ter Stegen va començar sent prebenjamí al Peralada. «Els companys i l’entrenadora (Kiara López) em van començar a dir Adrià Stegen perquè ho feia molt bé», explica ell que també és porter -en l’actualitat juga al Figueres- i sempre s’ha fixat en l’alemany perquè «és el millor». La temporada 2022-23, coincidint amb l’any de la mona, Ter Stegen va rebre el trofeu Zamora.
«Fa bastants anys que volia que Ter Stegen fos porter del Girona, però ara també em sap greu per Gazzaniga perquè m’agrada molt. Crec que Ter Stegen voldrà jugar partits, ja que ara no està lesionat, i el Girona ha fet bé d’agafar-lo. És difícil...», rumia el jove llançanenc en un debat intern que segurament també tindrà pròximament Míchel. En el cas de l’Adrià, ràpid troba la solució: «Vull acabar aquesta temporada veient com ho fa Ter Stegen al Girona i la que ve que torni Gazzaniga».
Subscriu-te per seguir llegint
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- Tanca Formaticum, el restaurant de Girona especialitzat en la cuina del formatge
- Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- La segona millor pizza de Catalunya és a Blanes
- Polèmica a Girona: queixes per una furgoneta del Banc de Sang aparcada en places per a persones amb mobilitat reduïda
- El gran ensurt de la seva vida: una dona es desperta amb una serp de més de dos metres al llit