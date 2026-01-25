Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
RodaliesnevadesMinneapolisAsprillaValentino Rossiagenda Girona
instagramlinkedin

Asprilla ja és del Galatasaray

El Girona confirma la cessió amb opció de compra del colombià al conjunt turc

Asprilla, amb la samarreta del Galatasaray

Asprilla, amb la samarreta del Galatasaray / Galatasaray SK

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Yáser Asprilla va aterrar ahir a la nit a Istambul i va ser rebut amb tots els honors per l'afició del Galatasaray. No ha estat fins aquesta tarda però, que el Girona ha fet oficial la sortida en forma de cessió amb opció de compra del colombià cap al conjunt turc. El club no ha donat cap detall de la xifra de l'opció tot i que seria obligatòria per uns 23 milions d'euros depenent del nombre de partits. D'aquesta manera, Asprilla tanca l'etapa a Montilivi on ha disputat cinquanta partits i marcat quatre gols.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents