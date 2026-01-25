Asprilla ja és del Galatasaray
El Girona confirma la cessió amb opció de compra del colombià al conjunt turc
Yáser Asprilla va aterrar ahir a la nit a Istambul i va ser rebut amb tots els honors per l'afició del Galatasaray. No ha estat fins aquesta tarda però, que el Girona ha fet oficial la sortida en forma de cessió amb opció de compra del colombià cap al conjunt turc. El club no ha donat cap detall de la xifra de l'opció tot i que seria obligatòria per uns 23 milions d'euros depenent del nombre de partits. D'aquesta manera, Asprilla tanca l'etapa a Montilivi on ha disputat cinquanta partits i marcat quatre gols.
- Enxampen dues dones mentre carregaven al cotxe productes robats de dues botigues d’Olot per valor de 800 euros
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- El nen que va idear el fitxatge de Ter Stegen pel Girona abans que ningú l’imaginés
- El fill petit de Míchel debuta a Primera amb l'Elx
- L’Exèrcit busca 71 soldats professionals per al regiment de Sant Climent Sescebes
- Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
- Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res