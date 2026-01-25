Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Asprilla ja és a Turquia per signar pel Galatasaray

El colombià va viatjar a Istambul per tancar la cessió amb opció de compra per 23 milions d’euros al conjunt turc

Asprilla i el seu representant, ahir al xàrter que el va dur de Girona a Istambul

Marc Brugués

Girona

A vuit dies perquè es tenqui el mercat d’hivern, el Girona s’ha ben activat per mirar de reforçar i apuntalar una plantilla amb manances ja des de l’estiu. El club a fe que ho ha fet amb peces de primera classe. Així, el Girona ha concretat les cessions de Claudio Echeverri del Manchester City i del porter Marc-André Ter Stegen del FC Barcelona. A més a més, ha aconseguit el fitxatge, en propietat, de Fran Beltrán, procedent del Celta. El camí contrari l’ha fet, de moment, Jhon Solís, cedit amb opció de compra cap al Birmingham, i també l’haurà de fer Dominik Livakovic, que continua negociant amb el seu club, el Fenerbahce la fòrmula per trencar la cessió a Montilivi i poder tornar al Dinamo de Zagreb. Hi haurà més moviments encara abans de dilluns que ve. Tant d’entrada com de sortida. El que és més a prop de concretar-se és l’adéu de Yáser Asprilla. El Girona i el Galatasaray tenen més que encarrilat un acord per la cessió del colombià al conjunt turc fins a final de temporada. L’entesa, i això és el més interessant, inclou una opció de compra obligatòria en funció dels partits jugats que s’enfila més amunt dels vint milions d’euros. Segons diverses informacions, la xifra de compra a l’estiu, sempre que Asprilla jugui els partits estipulats, seria de vint-i-tres milions d’euros. Una operació que, si es concreta, seria rodona per al Girona que, en va pagar divuit milions, més variables, ara fa dos estius. El fitxatge del colombià, que ahir ja va volar cap a Istambul es va convertir -i continua sent- en el fitxatge més car de la història del club gironí.

A l’espera que es resolguin els serrells que resten perquè l’operació sigui oficialitzada, sembla que el penal forçat al camp de l’Espanyol la jornada passada va ser el darrer acte de servei d’Asprilla al Girona. Caldrà veure ara si el tècnic Okan Buruk li dóna els partits necessaris -la dada no ha transcendit encara- perquè l’opció de compra es faci efectiva. Okan ja en parlava ahir. «Les prestacions al Girona han estat per sota de les expectatives, però és un talent molt bo. Pot fer de 10».A Girona, en una temporada i mitja ha disputat cinquanta partits, només deu dels quals de complets, entre totes les competicions i ha fet quatre gols i repartit dues assistències.

Mentrestant, el club confia inscriure Marc-André Ter Stegen avui -ahir encara no ho estava- per tal que Míchel hi pugui comptar per al partit de demà contra el Getafe (21:00).

