El Girona inscriu Ter Stegen

El porter ja està donat d'alta a la Lliga i podria jugar contra el Getafe

Ter Stege, durant la presentació dijous a Montilivi

Ter Stege, durant la presentació dijous a Montilivi / Marc Martí Font

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

La Lliga ha actualitzat aquest matí el llistat de jugadors donats d'alta aquest mercat d'hivern. El darrer d'aparèixer-hi és Marc-André Ter Stegen cedit pel Barça al Girona. D'aquesta manera, el conjunt gironí ja el té inscrit a la Lliga i Míchel podria fer-lo debutar demà contra el Getafe. Això sí, a la Lliga encara no surt amb quin dorsal jugarà.

