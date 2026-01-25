Míchel: “Ter Stegen ens fa més bons i necessitem els millors jugadors”
El tècnic no revela qui serà el porter titular demà contra el Getafe però assegura que l’alemany tindrà dorsal i estarà disponible
Assegura que el mercat continua obert i, després de la sortida imminent d’Asprilla amb opcions de reforçar-se amb un lateral esquerre i un davanter centre, depenent de “la situació del club”
El Girona rep demà al vespre a Montilivi el Getafe en el millor moment de la temporada i amb la intenció d’encadenar la quarta victòria. El partit arriba en una situació òptima per a l’equip que ha aconseguit revertir la dinàmica i veure més lluny el perill. Míchel ja podrà disposar contra d’Echeverri, Fran Beltrán i també Ter Stegen, que ja està inscrit i només queda per veure quin dorsal durà. Segurament serà el 22, l’únic lliure fins ara, perquè és força improbable que Livakovic se’n vagi abans de demà i alliberi l’1. Pel que fa a si serà titular o no, el tècnic no s’ha mullat. “He de parlar amb ells primer. És un jugador top i estem molt contents que estigui amb nosaltres. Ens fa més bons i necessitem els millors jugadors. Ja veurem demà i la resta de la Lliga. Ens ajudarà molt”.
El tècnic ha confirmat la sortida d’Asprilla al Galatasaray, que avui hauria de ser oficial, i obre la porta a algun fitxatge més. “Hem de mirar bé la situació del club. Asprilla se n’ha anat però ja tenim jugadors que poden jugar per fora. Podria ser que la seva baixa i si surt Livakovic, ens donés alguna possibilitat, ja veurem què és el millor i si ho podem aprofitar”, ha dit per després assenyalar les posicions de lateral esquerre i davanter com les que es podrien reforçar. En aquest sentit, l’ucraïnès de vint anys Pyshchur seria l’escollit, si no és ara, a l’estiu.
Pel que fa a la situació a la Lliga, Míchel ha recordat que tothom té clar que “l’objectiu són els 42 punts” malgrat que els resultats facin que “es miri tot d’una altra manera”. En aquest sentit, el madrileny subratllava la millora en “sentiment de pertinença” d’un equip que juga i pateix “junt” i l’assenyalava com una de les claus de la reacció. “Han patit molt i ara estem en situació de poder fer coses més bones”. Respecte al Getafe, Míchel ha elogiat la feina d’un José Bordalás que és “top”. “El Getafe té una manera de jugar que sempre dona molts resultats. Bordalás és capaç d’aconseguir que el joc passi pel que ells fan al camp. Té molts recursos en llarg i segones jugades. Haurem de tenir molt la pilota i mirar endavant”, deia abans de demanar el suport de l’afició. “Els necessitem molt. Serà un partit molt complicat, en dilluns i al vespre. Ens ajuden molt al nostre costat”.
Per al partit, Míchel veu complicat comptar amb Stuani, Abel Ruiz i Witsel tot i que no els descarta. No hi serà Ounahi, pendent d'arribar entre avui i demà i a qui se li farà una ressonància magnètica per determinar el termini de recuperació de la lesió al soli que es va fer durant la Copa Àfrica.
