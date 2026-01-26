Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
caos de RodaliesZona de Baixes Emissionsal·legacions Naturalistesnevades PuigcerdàTer Stegenjudici kamikaze Jonquera
instagramlinkedin

Canvi de cicle a la porteria del Girona: Ter Stegen deixa Gazzaniga a la banqueta

El porter alemany és titular en el primer partit convocat amb el Girona, igual que el migcampista Fran Beltrán

Ter Stegen, el dia de la seva presentació.

Ter Stegen, el dia de la seva presentació. / MARC MARTÍ

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

«He vingut a jugar», va deixar clar Marc-André ter Stegen en la presentació de jugador més multitudinària que es recorda a Montilivi. Míchel Sánchez també va insinuar que així seria. «És un jugador top i estem molt contents que estigui amb nosaltres. Ens fa més bons i necessitem els millors jugadors», va dir l’entrenador del Girona en la prèvia del partit contra el Getafe. I, a l’hora de la veritat, el porter alemany ha sigut titular en el primer partit convocat de blanc-i-vermell. Jugarà lluint el dorsal «22» que fins fa poc portava Jhon Solís, l’únic que quedava lliure, juntament amb el «10» de Yáser Asprilla, després que Dominik Livakovic estigui allargant més del compte la seva sortida i encara continuï apoderant-se de l’«1». El croat, per cert, ha quedat fora de la llista de convocats per decisió tècnica.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents