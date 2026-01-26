Canvi de cicle a la porteria del Girona: Ter Stegen deixa Gazzaniga a la banqueta
El porter alemany és titular en el primer partit convocat amb el Girona, igual que el migcampista Fran Beltrán
«He vingut a jugar», va deixar clar Marc-André ter Stegen en la presentació de jugador més multitudinària que es recorda a Montilivi. Míchel Sánchez també va insinuar que així seria. «És un jugador top i estem molt contents que estigui amb nosaltres. Ens fa més bons i necessitem els millors jugadors», va dir l’entrenador del Girona en la prèvia del partit contra el Getafe. I, a l’hora de la veritat, el porter alemany ha sigut titular en el primer partit convocat de blanc-i-vermell. Jugarà lluint el dorsal «22» que fins fa poc portava Jhon Solís, l’únic que quedava lliure, juntament amb el «10» de Yáser Asprilla, després que Dominik Livakovic estigui allargant més del compte la seva sortida i encara continuï apoderant-se de l’«1». El croat, per cert, ha quedat fora de la llista de convocats per decisió tècnica.
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- La cara menys visible de l'ARRO dels Mossos
- Aquestes són les millors pastisseries de Girona
- Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
- La granja La Selvatana, 'un hotel de vaques
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res
- Quin hauria de ser el teu sou segons el teu lloc de feina? Consulta'l a la calculadora salarial