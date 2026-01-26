Girona-Getafe: Cares noves per allargar encara més l’estat de gràcia
Ter Stegen, Fran Beltrán i Echeverri poden debutar amb el Girona contra el Getafe
Els de Míchel busquen la quarta victòria consecutiva
Aquest 2026 ha canviat l’humor a molts aficionats del Girona. És el que tenen els resultats. Tres victòries en tres partits, contra Mallorca (1-2), Osasuna (1-0) i Espanyol (0-2) han capgirat la dinàmica negativa, i perillosa, amb què havia començat l’equip la temporada. Tot plegat per aconseguir, fins i tot, sortir d’un descens que semblava l’hàbitat natural de l’equip aquest curs. L’objectiu és clar, no tornar a trepitjar les posicions més calentes i allunyar-se’n com més millor. El primer pas és aquest vespre contra el Getafe en un partit que es presenta ben complicat i alhora gèlid per les temperatures que es preveuen aquest vespre a Montilivi.
L’optimisme s’ha instal·lat a Girona i per fer que s’hi consolidi, el club ha apuntalat l’equip amb reforços il·lusionants i que haurien de ser diferencials com Echeverri (City), Fran Beltrán (Celta) i Ter Stegen (Barça). Tots tres tenen números, alguns més que altres, de ser titulars aquest vespre. El cas més enigmàtic és del porter. El situarà Míchel d’entrada a l’onze? Fa la sensació que sí, però, ningú s’atreveix a assegurar-ho. Més opcions té de fer-ho Fran Beltrán al mig del camp en una posició on Witsel és dubte després de quinze dies de baixa i, el seu substitut, Arnau està sancionat. Stuani i Abel Ruiz també són dubte pel duel d’avui mentre que Ounahi, Portu, Van de Beek, Juan Carlos i Artero continuen lesionats.
Aquest nou Girona que engresca i amb cares noves té el repte d’allargar la bona dinàmica amb una quarta victòria consecutiva que allunyaria l’equip encara més de la zona baixa. A còpia d’actitud, agressivitat, verticalitat i efectivitat, l’equip ha passat de ser fràgil, vulnerable i depressiu a sòlid i letal, amb estones de bon futbol fins i tot. Tot plegat, segons Míchel, gràcies al sentiment de pertinença i la implicació dels jugadors per sortir de la mala classificació.
A banda del dubte a la porteria i de si Beltrán substituirà Arnau, la resta de l’onze titular sembla clar. Lemar es mantindrà a la mitja punta, amb Tsygankov i Bryan Gil als extrems i, a dalt, un Vanat en estat de gràcia que ha marcat quatre gols en els tres darrers partits. El Getafe arriba amb les baixes d’Abqar, Mayoral, Kamara i Davinchi.
- Enxampen dues dones mentre carregaven al cotxe productes robats de dues botigues d’Olot per valor de 800 euros
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- El nen que va idear el fitxatge de Ter Stegen pel Girona abans que ningú l’imaginés
- El fill petit de Míchel debuta a Primera amb l'Elx
- L’Exèrcit busca 71 soldats professionals per al regiment de Sant Climent Sescebes
- Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
- Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res