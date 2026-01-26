En Directe
Girona-Getafe: Vitor Reis evita un bon disgust (1-1)
Un gol del brasiler en l'afegit salva un punt pel Girona el dia de l'estrena de Ter Stegen, Beltrán i Echeverri
El Getafe s'havia avançat amb un gol de Vázquez i Ter Stegen evita l'1-2 en l'afegit amb una aturada salvadora
El futbol sovint és traïdor, sí, però de vegades també té un punt de justícia. I avui en un partit en què el Girona no ha estat fi, no, li ha caigut un regal del cel en forma de gol en l'afegit de Vitor Reis que ha evitat una destrempada màxima. Perquè els de Míchel han estat a punt de veure com en el millor moment de la temporada, després de tres victòries consecutives, amb l'arribada de reforços i quan semblava havia de posar el punt de mira cap a objectius més ambiciosos, pam, ha vist com un Getafe en caiguda lliure i gairebé s'endú els tres punts de Montilivi. Amb una sola arribada n'havia fet prou el conjunt madrileny per estar a punt de celebrar la victòria. Només Vitor Reis, amb un gol en l'afegit, i una aturada del titular i debutant Ter Stegen en la darrera acció del partit ho han evitat per donar un punt al Girona que Montilivi ha celebrat com una victòria.
Veure l'estrena de Ter Stegen i companyia era un al·licient molt llaminer que s'afegia al millor moment de la temporada de l'equip. Les tres victòries consecutives havien canviat l'humor dels aficionats i de l'entorn en un 2026 ben engrescador i radicalment diferent del 2025. Míchel no va tenir cap dubte i va posar a l'onze directament l'alemany que, juntament amb Fran Beltrán, van debutar de titulars. El pivot fitxat del Celta ho va fer en el lloc d'Arnau, baixa per sanció. La resta de l'equip, l'esperat, amb Tsygankov per la dreta, Bryan Gil per l'esquerra, Lemar pel mig i en punta d'atac, l'enratxat Vanat. En joc, tres punts que podien impulsar els de Míchel cap a una zona encara més tranquil·la i més a prop de les posicions europees -molt lluny encara- que no pas del descens. Tenir a davant el Getafe, mai és agradable ni còmode i menys si els madrilenys entren al partit amb una marxa més. Va costar uns minuts perquè el Girona despertés i entrés al partit. Ho va fer amb les virtuts que l'han dut a capgirar la situació de resultats. Actiu en la pressió i directe, els gironins van fer-se amb el control del partit i van començar a trepitjar àrea rival amb perill. I molt. Quan Beltrán, Iván Martín i Lemar combinaven, el Girona rutllava. Van ser fogarades, però molt clares que a punt van estar d'obrir el marcador. Primer ho va intentar Vitor Reis amb un cop de cap que va treure de l'escaire el porter Soria i, al cap de poc, encara estaria més a prop del gol Lemar. El francès va topar amb el travesser amb gardela amb l'esquerra des de fora l'àrea que va escopir el pal.
A darrere, no havia patit el Girona en una primera part on Ter Stegen només se'l va veure en una passada filtrada que va acabar un xut desviat. Tot continuava obert malgrat la sensació de superioritat dels gironins que va continuar a la represa. Tanmateix, el gol no arribava. Mentrestant, el Getafe, que no havia pràcticament xutat a porteria va clavar una estocada al quart d'hora de la segona part quan Vásquez va rematar de primeres al fons de la xarxa una centrada d'Iglesias des de l'esquerra. El Getafe treia petroli de ben poca cosa i duia el partit on volia.
El Girona s'embolicava. El risc de jugar amb el marcador en contra davant el Getafe era un mal negoci. Una vegada i altra, els de Michel van xocar amb una defensa impecable dels madrilenys que, això sí, no han pogut fer res per evitar l'empat de Vitor Reis en la penútima acció del partit ja en l'afegit. Montilivi ho celebrava com una victòria. Encara faltava un ensurt, el que ha salvat Ter Stegen a rematada de Boselli en l'últim segon. Un punt per celebrar.
Final a Montilivi!
GOOOOOOOOOOOL DE VITOR REIS!!!!
90'. Només quatre minuts d'afegit a Montilivi. Ok
82'. Doble canvi al Girona: Arango i Francés per Iván Martín i Rincón
80'. Groga a Àlex Moreno
78'. Montilivi i el Girona s'impacienten amb l'arbitratge, que no en dona ni una des de fa una estona
75'. Rematada de Vanat molt desviada!
71'. Canvi al Girona: Joel Roca per Bryan Gil
71'. Rematada d'Iván Martín a la graderia!
67'. Àlex Moreno torna a provar-ho i obliga a la reacció de Soria
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- La cara menys visible de l'ARRO dels Mossos
- Aquestes són les millors pastisseries de Girona
- Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
- La granja La Selvatana, 'un hotel de vaques
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- «El matrimoni té data de caducitat, que es trenqui és part de la vida»
- Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res