Ter Stegen lluirà el dorsal 22 amb el Girona
El porter ja consta inscrit a la Lliga amb el número que ha deixat lliure Jhon Solís
Marc-André Ter Stegen ja ho té a punt per debutar, si Míchel ho considera oportú, aquest vespre contra el Getafe (21:00). El porter alemany va ser donat d'alta ahir a la Lliga i avui el Girona li ha adjudicat dorsal. El misteri s'ha resolt i Ter Stegen lluirà el 22 que ha deixat vacant. Era l'únic que sobrava, juntament amb el 10 lliure arran de l'adéu d'Asprilla. Com que Livakovic encara no ha tancat la seva sortida, l'alemany no ha pogut quedar-se cap dels tres dorsals normalment reservats per als porters (1, 13 i 25) que tenen el croat, Gazzaniga i Krapyvtsov.
