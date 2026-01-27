El Jovent Gironí protesta deixant el seu lloc buit
La penya d’animació no va entrar fins al minut 12 per l’expulsió d’un company a Cornellà
Una de les imatges curioses de la jornada va ser la protesta que va organitzar el Jovent Gironí a l’inici del partit. La penya d’animació del Girona, ubicada darrere de la porteria del Gol Sud, no va entrar a l’estadi fins al minut 12, «com a senyal de protesta i de solidaritat» cap a un company expulsat a l’RCDE Stadium en el derbi que els de Míchel van guanyar per 0-2 el passat 16 de gener, tal com va comunicar en un escrit a les seves xarxes socials. Quan va entrar, va ensenyar una pancarta que deia «Drets per a l’afició». Després va cantar «Tebas, ves-te’n ja».
Més enllà de la tensió que es va viure a Cornellà i dels llançaments d’ampolla que va patir Gazzaniga, dels quals un li va impactar directament al cap, i que tan sols van suposar una multa de 3.000 euros i una advertència del tancament total del recinte, a les graderies també va haver-hi enrenou entre els aficionats d’un equip i l’altre, un fet ja habitual coincidint amb el creixement del Girona a la Primera Divisió.
El Jovent Gironí, tanmateix, ha dit prou veient el tracte que va rebre per part de «la seguretat privada de l’Espanyol» a qui acusa de «posar en marxa una cadena d’acusacions sense base». En l’escrit, s’especifica que «el que vam viure no és cap error, és un nou capítol de repressió contra les grades d’animació». Els fets, segons el Jovent Gironí, van anar de la següent manera: «A la mitja part del partit, després del primer gol del Girona, un company del Jovent Gironí va ser assenyalat a dit, expulsat de l’estadi i denunciat per un suposat llançament d’una ampolla contra la policia. Sense proves, sense identificació prèvia real, sense cap garantia. Només va caldre que algú decidís que ell era el culpable perquè li fotessin mig partit enlaire i, de regal, una proposta de sanció que pot marcar-li la vida».
El grup d’animació assegura que «no hi va haver cap incident greu, cap enfrontament, cap situació que justifiqui aquesta actuació. Va ser l’assenyalament arbitrari de la seguretat privada de l’Espanyol qui va posar en marxa una cadena d’acusacions sense base. Tot respon a la mateixa lògica de sempre: buscar problemes on no n’hi ha i convertir qualsevol aficionat en cap de turc per justificar una política de mà dura contra els grups d’animació».
La protesta durant els dotze primers minuts del Girona-Getafe no serà l’única acció que emprendran. «El Jovent Gironí no deixarà sol el company afectat. Lluitarem de totes les maneres possibles: amb suport jurídic i econòmic i amb denúncia pública, perquè no pensem normalitzar el que és un abús. No animarem per fer visible que sense respecte a l’afició no hi ha ambient possible. Les vostres sancions no ens faran callar. Tocar un dels nostres és tocar-nos a tots».
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- La cara menys visible de l'ARRO dels Mossos
- Aquestes són les millors pastisseries de Girona
- Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
- La granja La Selvatana, 'un hotel de vaques
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- «El matrimoni té data de caducitat, que es trenqui és part de la vida»
- Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res