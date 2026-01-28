El Girona fitxarà el blanenc Izan per cedir-lo al Granada
El Cornellà, club propietari dels seus drets, ha tallat la cessió a l’Europa del migcampista, de 21 anys, per poder-lo traspassar aquest mercat d'hivern
El Girona continua regirant el mercat per mirar si troba un defensa esquerrà polivalent i si pot tancar l’arribada del davanter centre ucraïnès, Olexandr Pyshchur del Gyor hongarès. Són les dues posicions que va dir Míchel diumenge en què es treballava per reforçar, renunciant d’aquesta manera a l’arribada d’un altre pivot, com havia dit fa unes setmanes. En aquest sentit, el club sí que podria incorporar un migcentre, però seria amb vistes a la temporada que ve. L’escollit seria el blanenc que l’Europa, Izan González, una de les sensacions de la primera volta a Primera RFEF. El selvatà, de 21 anys, jugava a l’Europa en qualitat de cedit pel Cornellà, que dilluns al vespre va anunciar que exercia el dret de recuperar-lo. Es tracta d’un moviment a tres bandes que farà que el Cornellà traspassi Izan al Girona i el conjunt blanc-i-vermell el cedeixi al Granada per aquesta segona volta. D’aquesta manera, el blanenc, que el curs passat va baixar a Tercera RFEF amb el Cornellà, ultima l’arribada a Granada per jugar a la categoria de plata.
Les actuacions d’Izan aquesta temporada amb l’Europa ha despertat l’interès d’un piló d’equips, des del Barça al Reial Madrid, per incorporar-lo al filial, passant per l’Almeria i l’Espanyol. Finalment, si res es torça, Izan serà blanc-i-vermell el que resta de temporada amb el Granada, i a partir de la que ve amb el Girona.
