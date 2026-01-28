Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ounahi ja té els resultats de les proves mèdiques

El migcampista pateix una lesió al soli de la cama esquerra

Azzedine Ounahi es posa les mans al cap durant el partit contra l'Espanyol.

Azzedine Ounahi es posa les mans al cap durant el partit contra l'Espanyol. / Europa Press

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

El Girona ha fet públic aquest matí els resultats de les proves mèdiques a les quals es va sotmetre ahir Azzedine Ounahi arran de la lesió que va patir amb la selecció del Marroc mentre disputava la Copa Àfrica. El migcampista té afectat el soli de la cama esquerra i el club blanc-i-vermell ha explicat que “la seva evolució marcarà el retorn als entrenaments” sense especificar més detalls del temps de baixa.

