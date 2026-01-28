De Ponzo a Ter Stegen: els vint porters del Girona a l’elit
L’alemany cedit pel Barça va estrenar-se amb nota dilluns al vespre contra el Getafe
Becerra és qui més partits ha jugat (139) i qui té més bona mitjana de gols encaixats des del 2008 (0’95 per partit )
Míchel va revelar al final del partit contra el Getafe dilluns a la nit que havia tingut «dubtes» a l’hora de decidir apostar per Marc-André Ter Stegen en comptes de Paulo Gazzaniga a la porteria. Que l’alemany hagués entrenat bé durant més d’una setmana hi va fer i al final va prendre «la decisió». L’arribada de l’alemany a Montilivi va ser una autèntica bomba i el debut va complir les expectatives perquè l’ex del Barça va salvar un punt pels gironins en aturar, amb el genoll, la rematada de Boselli en la darrera jugada del partit. «Gràcies pel suport fins al final. Ho vam donar tot, fidels a la nostra manera de jugar i vam demostrar molt de caràcter. Va ser un punt més que merescut», piulava a les xarxes.
L’alemany es convertia, doncs, en un fitxatge de rendiment immediat i alhora, en el dinovè porter del Girona d’ençà del retorn al futbol professional el 2008 amb la victòria a Vigo. Aquella primera jornada de la temporada 2008-09, la porteria la va defensar el veneçolà. Rafa Ponzo. Des de llavors, Montilivi ha vist porters de tots els estils i personalitats, de més bon record o de pitjor i alguns de qui, segur, que hi ha aficionats que no se’n recorden fins a arribar a la xifra de vint. Ter Stegen no va poder mantenir la porteria a zero en l’estrena, un fet ben normal durant aquests quinze anys de futbol professional a la demarcació. En aquest sentit, el darrer porter que va aconseguir no encaixar el dia que debutava va ser, curiosament, un altre porter que venia del Barça, Albert Jorquera, en un 0-2 al camp del Nàstic de Tarragoa a la Copa. Sí, també ho va aconseguir Pau López contra la UD Logronyès (0-0) el curs passat, tot i que el de Sant Esteve de Llémena sí que va encaixar gols a la tanda de penals que va suposar l’eliminació dels gironins de la Copa. Ivan Gómez (08-09) també a la Copa i contra el Nàstic (0-2) és l’altre que va deixar el zero a la porteria en el debut.
Ter Stegen és juntament amb Yassine Bounou, el porter de més renom que des del 2008 ha passat per Montilivi. El catxet del marroquí, ara a l’Al Hilal saudita, tanmateix, es va enfilar un cop va sortir del Girona amb destí Sevilla per convertir-se en un dels millors del món amb actuacions superbes al Mundial el 2022. Qui més cops ha defensat la porteria del Girona és Isaac Becerra amb 139 partits, en els quals va encaixar 133 gols (0'95 per partit). Un balanç de menys d’un gol per partit que només comparteixen Ortolá (6 partits i 4 gols) i Muric (6/5). Rere Becerra, pel que fa a partits jugats, vénen Gazzaniga (129) i Juan Carlos (125) que han rebut 175 i 133 gols, respectivament. Juntament amb Livakovic, l’únic porter, amb fitxa del primer equip, que no ha debutat en aquesta etapa al futbol professional va ser David Pociello (09-10).
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- «El matrimoni té data de caducitat, que es trenqui és part de la vida»
- Interior proposa sancionar un bomber, destinat al parc de Lloret, per missatges masclistes
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Mercadona compra més d'11 milions de quilos de pomes gironines
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- El caos de Rodalies, en directe
- «Dels japonesos m’agrada sobretot que estan com una cabra»