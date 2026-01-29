Un horari ben poc habitual per un Girona-Barça
LaLliga fixa el partit a Montilivi pel dilluns 16 de febrer a les nou del vespre (21:00)
La visita del FC Barcelona és un dels partits més esperats de la temporada a Montilivi. Per tot. Per l'ascendència que té el Barça a Catalunya, per veure Lamine Yamal i altres jugadors de primer nivell mundial i per tot el que envolta un partit contra un gran rival. Sempre és clar, amb l'esperança de poder fer saltar la banca com ha passat alguna vegada per a un Girona que avui ha conegut l'horari del derbi català que li falta per jugar aquesta temporada. Ni dissabte, ni diumenge. Tampoc divendres. El Girona-Barça serà un dilluns. La Lliga ha fixat el partit pel dilluns dia 16 de febrer a les nou del vespre. Tot i que és un horari ben poc habitual per a un partit així, no és el primer cop que Girona i Barça juguen un dilluns. Ja ho van fer la temporada 2022-23 al Camp Nou quan van jugar a l'abril, el dilluns de Pasqua.
Per aquest derbi és baixa segura Marc-André Ter Stegen , a qui el Barça va incloure la clàusula de la por al contracte de cessió al Girona. Si el conjunt gironí volgués fer-lo jugar hauria de pagar una quantitat molt elevada de diners.
