Les entrades per veure el Girona-Barça valdran entre 182 i 95 euros pels socis
Els abonats tenen el partit inclòs al carnet i els socis poden comprar dues entrades fins dissabte amb un 10% de descompte
El Girona ha posat a la venda les entrades pel partit contra el Barça fixat per la Lliga pel dilluns dia 16 de febrer a les nou del vespre (21:00). El partit està inclòs al carnet i, per tant, els abonats no han de pagar. Els socis que vulguin comprar entrades poden fer-ho, dues per cap, des d'ara i fins dissabte a la tarda (17:00) amb un descompte del 10%. La forquilla de preus de les entrades pel darrer derbi català de la temporada es mou entre el 182 a Tribuna Superior als 95 dels Gols. Els preus són els mateixos que en el partit contra el Reial Madrid d'aquesta temporada.
Així doncs, els socis del Girona tenen prioritat en el procés de compra i en poden adquirir dues des d'avui i fins dissabte. A les 17:00 hores s'acabarà el termini i s'obrirà la venda al públic general. Cada soci pot comprar un màxim de dues entrades amb el descompte. Les entrades són nominals i, de moment, tenint en compte que s'acaba d'obrir la venda, n'hi ha prop de 2.000 disponibles.
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
- No paguis amb targeta en aquestes situacions: errors habituals que poden buidar-te el compte
- Detenen membres de la banda dels darrers assalts violents al Baix Empordà arran d'un últim cop a Mont-ras
- La incorporació de Farmàcia obliga a replantejar l'encaix entre la Universitat de Girona i el campus de Salut