Les entrades per veure el Girona-Barça valdran entre 182 i 95 euros pels socis

Els abonats tenen el partit inclòs al carnet i els socis poden comprar dues entrades fins dissabte amb un 10% de descompte

Portu encara Ter Stegen en el Girona-Barça de la temporada passada

Portu encara Ter Stegen en el Girona-Barça de la temporada passada / Marc Martí Font

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

El Girona ha posat a la venda les entrades pel partit contra el Barça fixat per la Lliga pel dilluns dia 16 de febrer a les nou del vespre (21:00). El partit està inclòs al carnet i, per tant, els abonats no han de pagar. Els socis que vulguin comprar entrades poden fer-ho, dues per cap, des d'ara i fins dissabte a la tarda (17:00) amb un descompte del 10%. La forquilla de preus de les entrades pel darrer derbi català de la temporada es mou entre el 182 a Tribuna Superior als 95 dels Gols. Els preus són els mateixos que en el partit contra el Reial Madrid d'aquesta temporada.

Així doncs, els socis del Girona tenen prioritat en el procés de compra i en poden adquirir dues des d'avui i fins dissabte. A les 17:00 hores s'acabarà el termini i s'obrirà la venda al públic general. Cada soci pot comprar un màxim de dues entrades amb el descompte. Les entrades són nominals i, de moment, tenint en compte que s'acaba d'obrir la venda, n'hi ha prop de 2.000 disponibles.

