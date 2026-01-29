Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El millor inici d’any del Girona encara pot millorar més

El Girona va igualar amb l’empat contra el Getafe els 10 punts que va sumar el gener del curs 23-24 i li falta jugar a Oviedo

Vitor Reis va marcar el gol de l'empat contra el Getafe. / MARC MARTÍ

Tatiana Pérez

Girona

L’empat de dilluns passat contra el Getafe (1-1) a Montilivi va permetre als de Míchel Sánchez continuar el seu creixement particular com a equip amb resultats i tranquil·litat a la classificació. Els gironins ocupen el 10è lloc de la taula amb 25 punts, un marge de quatre sobre el descens que marca el Mallorca (21) i a dos de la vuitena plaça que donaria accés a Europa i que té en aquests moments la Reial Societat.

El canvi de dinàmica s’ha fet, sobretot, evident aquest mes de gener en què els blanc-i-vermells ja han igualat el millor inici d’any a Primera Divisió que van signar la temporada 2023-24, la millor de la història del club amb la classificació a la Champions, amb els 10 punts que es van sumar el gener de 2025 després de les victòries contra l’Atlètic de Madrid, Sevilla i Celta i l’empat davant l’Almeria. Les xifres, però, encara poden millorar més perquè el calendari ha volgut que aquest mes de gener tingui un partit més. El Girona el tancarà davant l’Oviedo aquest diumenge 31 (14:00 h).

D’altra banda, el pitjor inici d’any dels gironins a l’elit va ser el curs 2018-19, del descens a Segona. Aleshores, l’equip que dirigia Eusebio Sacristán va sumar només dos punts amb dos empats contra el Llevant i l’Alabès. El va seguir l’any passat amb tres punts fruit d’una única victòria a Mendizorrotza.

