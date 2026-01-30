Míchel: "El partit a Oviedo no és una final"
El tècnic blanc-i-vermell recupera Stuani, Witsel, Abel Ruiz i Lass per enfrontar-se demà a l'Oviedo al Carlos Tartiere (14:00 h)
"Guanyar a fora és molt difícil i complicat, però l’equip ha fet les coses molt bé en els últims partits a fora", ha comentat Míchel Sánchez aquest migdia en la prèvia de l'Oviedo-Girona (14:00 h). Per al tècnic blanc-i-vermell "més enllà del resultat, són les sensacions". "Contra el Getafe (1-1) vam donar una molt bona versió i l’equip va ser capaç de jugar més que mai a camp rival. El Getafe és un equip que juga sempre a camp rival i nosaltres vam ser capaços de donar-li la volta. Estic content amb les sensacions que transmet l’equip últimament", ha dit amb la intenció de donar continuïtat a aquesta inèrcia positiva que ha dut l'equip a sumar tres victòries i un empat aquest mes de gener que tancarà demà.
Amb la certa tranquil·litat que dona el desè lloc de la classificació, Míchel ha explicat que "és un partit més. Important com tots per nosaltres. No és una final. Queda molt i no és definitiu per a ningú. Volem continuar amb les mateixes sensacions que ha transmès l’equip últimament. L’energia aquesta és la que necessitem per continuar fent les coses bé". I ha afegit que la millora ha estat possible "gràcies a tothom. Els jugadors han fet un pas endavant en tots els sentits. És difícil jugar com ho ha fet l’equip en els últims mesos. És un treball mental i de sentiment de pertinença. Som un equip de veritat". Per enfrontar-se a l'Oviedo, l'entrenador de Vallecas recupera Stuani, Witsel i Abel Ruiz, recuperats de les seves respectives lesions, a més a més d'Arnau i Lass. Per contra, continua sent baixa Ounahi així com els lesionats de llarga durada Juan Carlos, Portu, Van de Beek i Artero.
A punt de tancar el mercat de fitxatges, Míchel ha apuntat que "podríem trobar un nou fitxatge sabent la dificultat que té el mercat. Hem d’entendre la situació econòmica del club i les possibilitats que tenim de millorar la plantilla. No és fàcil. Hem fet tres fitxatges molt bons. Si hi ha una oportunitat de mercat intentarem aprofitar-la". Alhora, ha parlat del possible futur fitxatge del blanenc Izan González: "La direcció esportiva treballa perquè el club continuï creixent. Hem tingut bons informes, veurem al futur. Ara mateix no vindrà i no puc parlar d’ell".
Livakovic ja ha marxat del Girona
En el capítol de noms propis, el tècnic blanc-i-vermell ha revelat que Dominik Livakovic ja ha marxat. "No hem tingut cap problema amb Livakovic. El problema va ser amb la baixa de Vlad i que no teníem un altre porter. Era un problema seriós si a Gazzaniga li passés alguna cosa. El millor per ell i per nosaltres era que sortís. Tenir un jugador que no està a gust i no vol jugar aquí, s’havia de trobar una solució", ha dit sobre el porter croat.
Alhora, s'ha referit a Lemar: "És un jugador diferencial amb la pilota, està en la seva millor versió físicament i el joc li surt sol. No ha de pensar ni en l’esforç ni en agafar ritme. Hem de cuidar-lo molt en aquest sentit perquè arribi així fins al final de la temporada". Així com a Ilyas Chaira, exjugador del Girona, per qui ha tingut molt bones paraules: "Li tinc molta estima. Estic content que li vagi bé. Ha pogut estar en aquesta plantilla i quan van pujar a Primera tenia l’obligació de jugar a l’Oviedo per clàusula. Em va agradar molt a la pretemporada la seva professionalitat i manera d’estar al camp i a fora. Li desitjo el millor. És un punt fort de l’Oviedo, clar que sí. Espero que faci un bon partit perquè es mereix el millor i nosaltres siguem capaços de superar-los".
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Un horari ben poc habitual per a un Girona-Barça
- Intenten fugir en veure els Mossos i els detenen a Salt amb un revòlver i un matxet
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»