La sortida de Livakovic ja és oficial
El club blanc-i-vermell ha arribat a un acord amb el Fenerbahçe per cancel·lar anticipadament la cessió del porter croat
Després que ho confirmés Míchel Sánchez aquest migdia en la roda de premsa prèvia al partit de demà davant l'Oviedo, el Girona ha fet oficial aquesta tarda la sortida de Dominik Livakovic. En un breu comunicat, el club blanc-i-vermell ha explicat que ha arribat a un acord amb el Fenerbahçe per cancel·lar anticipadament la cessió del porter croat que haurà passat per Montilivi sense disputar ni un sol minut amb la samarreta blanc-i-vermella.
"No hem tingut cap problema amb Livakovic. El problema va ser amb la baixa de Vlad (Krapyvtsov) i que no teníem un altre porter. Era un problema seriós si a Gazzaniga li hagués passat alguna cosa. El millor per ell i per nosaltres era que sortís. Tenir un jugador que no està a gust i no vol jugar aquí no era bo per a ningú, s’havia de trobar una solució", ha comentat Míchel. La solució ha estat la millor possible: cancel·lar la cessió de Livakovic i aconseguir la incorporació de Marc ter Stegen també en qualitat de cedit per part del Barça.
El proper destí de Livakovic, que vol jugar el Mundial 2026 de titular amb la seva selecció, serà el Dinamo Zagreb, qui ja ha anunciat la seva arribada. El croat torna a casa per intentar tornar a ser protagonista sota pals.
