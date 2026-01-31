En Directe
Real Oviedo - Girona, en directe (1-0)
Segueix en directe la narració del partit Real Oviedo - Girona que es juga a l'estadi Carlos Tartiere
Resultats i classificació de Primera Divisió
75'. Gol de l'Oviedo, gol d'Ilyas
72'. Xut de Lemar que frega el travesser!
70'. Hi ha un tercer canvi al Girona: Witsel per Iván Martín
69'. Doble canvi al Girona: Rincón per Arnau i Echeverri per Bryan
67'. David Carmo escup un atac del Girona! Iván Martín estava sol, però ha preferit buscar una assistència que xutar
65'. Canvis a l'Oviedo: Thiago i Cazorla per Hassan i Reina
59'. Contraatac de l'Oviedo que acaba amb un xut desviat d'Ilyas
57'. Xut de Hassan que bloca Ter Stegen
51'. Resposta de l'Oviedo: Blind aconsegueix desviar una centrada molt perillosa de Javi López
49'. La primera del Girona: jugada individual d'Àlex Moreno que acaba amb una centrada-xut que ni troba porteria ni engalta cap company
