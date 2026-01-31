Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda GironaSpar GironaGirona FCBàsquet GironaGirona ciutatComarques
instagramlinkedin

En Directe

Real Oviedo - Girona, en directe (1-0)

Segueix en directe la narració del partit Real Oviedo - Girona que es juga a l'estadi Carlos Tartiere

Resultats i classificació de Primera Divisió

El Real Oviedo - Girona, en imatges

El Real Oviedo - Girona, en imatges

Veure Galeria

El Real Oviedo - Girona, en imatges / EFE

Redacció

Redacció

Oviedo / Girona
Actualitzar
Veure més

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
  2. L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut
  3. Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
  4. Així queden els encreuaments en la fase final de la Champions League: quadre, equips classificats i possibles rivals del Barça, Reial Madrid i Atlètic
  5. Mor un veí de la Vall d'en Bas de 40 anys en un accident de moto a Manresa
  6. Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar
  7. Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
  8. L'empresa Domo de Blanes entra en concurs de creditors i atura la producció

El Real Oviedo - Girona, en imatges

El Real Oviedo - Girona, en imatges

Lloret de Mar crea un aparador digital per reforçar els esdeveniments estratègics

Lloret de Mar crea un aparador digital per reforçar els esdeveniments estratègics

Els documents d’Epstein recullen un pagament de 1.050 dòlars i dos paquets a nom de José María Aznar

Els documents d’Epstein recullen un pagament de 1.050 dòlars i dos paquets a nom de José María Aznar

El PP acusa a Girona els governs català i espanyol de "mentir i ocultar informació" sobre l'estat de les infraestructures

El PP acusa a Girona els governs català i espanyol de "mentir i ocultar informació" sobre l'estat de les infraestructures

El càmping Illa Mateua dona 23.000 euros a Càritas de l’Escala

El càmping Illa Mateua dona 23.000 euros a Càritas de l’Escala

Recullen 30 quilos de deixalles del riu Ter al seu pas per Girona en poc més d'una hora

Recullen 30 quilos de deixalles del riu Ter al seu pas per Girona en poc més d'una hora

La gironina Kave Home dispara la facturació fins als 321 milions i prepara el salt a Bèlgica i Portugal

La gironina Kave Home dispara la facturació fins als 321 milions i prepara el salt a Bèlgica i Portugal

Firestoc de Banyoles s'allargarà fins aquest diumenge

Firestoc de Banyoles s'allargarà fins aquest diumenge
Tracking Pixel Contents