Míchel: «Hem fet massa poc per guanyar el partit»
El tècnic lamenta no haver sabut transformar «la sensació de superioriat» en oportunitats
Recorda que l’objectiu continua sent arribar als 42 punts
Frustrat i resignat, Míchel va comparèixer davant els mitjans després de noranta minuts en què el Girona va deixar escapar l’oportunitat de fer un bon salt a la classificació i mirar el futur amb més optimisme. D’aquesta atmosfera més alegre i optimista en què havia entrat l’entorn, Míchel no en vol saber res. «El que es diu a fora no ho podem controlar. El nostre objectiu, com el de l’Oviedo, és arribar als 42 punts, que és el principal que té el club. Si la gent es pensa que és fàcil guanyar a Primera, tenim clar que no», deia el tècnic tot recordant que l’equip el que havia fet aquest 2026, fins aleshores, era «sortir d’una situació molt complicada». «Cal continuar lluitant per els 42 punts, després ja veurem si tenim temps de fer alguna cosa més». Per arribar a aquesta xifra o per mirar de fer alguna cosa més, el que sí que cal és que l’equip remati a porteria i generi ocasions a l’àrea rival. No ho va fer. «Tinc la sensació que hem controlat el partit, però hem tingut poca finalització. Hem mirat poc al gol en situacions en què ho hauríem d’haver fet més. En aquest tipus de partits ho hem de fer més» En aquest sentit, era franc i reconeixia que el Girona havia fet «poc per guanyar el partit».
Dilluns a la mitjanit es tenca el mercat d’hivern i fa la sensació que la plantilla del Girona es quedarà tal com està. «El mercat està obert i ja veurem. Amb les circumstàncies que tenim és difícil millorar la plantilla». En aquest sentit, el club té dues fitxes lliures. A l’espera de veure si el jove davanter Olexandr Pishchuk arriba ara o a l’estiu, l’altra necessitat és la d’un lateral esquerre que pugui fer de central. Míchel també espera fer que els jugadors amb capacitat de mirar porteria ho facin i de fer entendre als que no, que també ho han de fer. «Hem xutat massa poc», recordava.
Tot i que la sensació d’haver deixat escapar una molt bona oportunitat per pujar al tren de la tranquil·litat, Míchel va mirar de treure ferro a la derrota. «Hem perdut una oportunitat perquè cada partit és molt important. Avui era molt important per nosaltres i per a ells , però en cap cas era definitiu». En aquest sentit, preguntat sobre els dos partits que el Girona ha jugat contra l’Oviedo aquesta temporada i que no ha pogut guanyar Míchel va confessar que el partit a Montilivi havia estat més complicat. «Ens va costar més a Girona que aquí. Avui no he tingut aquesta sensació que l’Oviedo estigués per sobre de nosaltres en cap moment. Ha defensat bé però el control ha estat nostre. Les ocasions clares són una per costat; ells han marcat i nosaltres no». El tècnic subratllava les poques oportunitats que hi havia hagut en el partit. «Hem fet massa poc. L’Oviedo n’ha tingut una i accions d’estratègia a pilota aturada», deia un Míchel decebut perquè durant la setmana havia demanat, precisament, el que va mancar: determinació i que no sobressin ni passades ni controls a la zona de tres quarts. Els futbolistes no li van fer cas o no ho van entendre perquè van rematar poquíssim a la porteria d’Escandell. Tocarà insistir aquesta setmana de cares a Sevilla.
