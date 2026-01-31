Punt final a la imbatibilitat gironina del 2026
Els de Míchel perden per primera vegada aquest any i tanquen la bona ratxa a domicili
La derrota del Girona al Carlos Tartiere va tallar de soca-rel diferents bones dinàmiques que havia assolit l’equip de Míchel Sánchez. Per començar, en els quatre partits del 2026, el vestidor blanc-i-vermell acumulava tres victòries i un empat; així que la d’avui és la primera derrota de l’any. Després dels triomfs contra el Mallorca (1-2), Osasuna (1-0) i Espanyol (0-2) i l’empat contra el Getafe (1-1), a Oviedo va sortir creu.
També va ser el primer partit de l’any, esclar, que va acabar sense que el Girona marqués. La darrera vegada que va passar, va ser en l’últim partit del 2025, en la golejada a Montilivi rebuda contra l’Atlètic de Madrid (0-3). Per trobar la darrera vegada que no havia fet un gol a camp contrari, cal retrocedir fins a Elx, el 7 de desembre.
Perquè aquesta, la dels partits a domicili, és una altra de les ratxes que va acabar a les escombraries. L’equip de Míchel duia tres desplaçaments consecutius tornant amb els tres punts: als esmentats de Mallorca i Cornellà, cal afegir el de Sant Sebastià contra la Reial Societat (1-2).
L’ensopegada patida torna a recordar les dificultats de l’equip per aconseguir un cert marge de tranquil·litat en la classificació. La situació, que va arribar a ser crítica a principis de temporada, no té res a veure amb aquella, però això no impedeix treure el conjunt gironí de la zona de patiment, que és en la qual es mouen pràcticament la meitat dels conjunts de la Primera Divisió.
El cap de setmana vinent, el Girona afrontarà un nou viatge, aquest cop a Sevilla, on visitarà el Ramón Sánchez-Pizjuán. Ara el calendari deixarà de ser tan amable com ho ha estat durant el gener, i després tocarà el derbi català a Montilivi contra el Barça, el dilluns 16 de febrer. A finals de mes, l’equip visitarà l’Alabès a Mendizorrotza, en un duel que, depenent del que passi en els pròxims sis punts, portarà l’etiqueta d’urgent gravada en vermell.
En la lluita per la permanència, a més, el Girona perd el goal-average amb l’Oviedo, a qui no ha pogut derrotar en cap dels dos partits en què s’han enfrontat aquest curs. A Montilivi, encara és recordat el 3-3 amb el qual els asturians van sumar un punt en el minut 97 de partit.
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
- L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar
- Així queden els encreuaments en la fase final de la Champions League: quadre, equips classificats i possibles rivals del Barça, Reial Madrid i Atlètic
- Mor un veí de la Vall d'en Bas de 40 anys en un accident de moto a Manresa
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- L'empresa Domo de Blanes entra en concurs de creditors i atura la producció