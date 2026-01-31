Visita al cuer Oviedo en el millor moment de forma i sensacions
Arnau, Stuani, Witsel, Abel Ruiz i Lass són les novetats del Girona per jugar aquest migdia davant l’Oviedo i intentar tancar un mes de gener perfecte
Lluny sembla haver quedat aquell duel de cuers de la jornada 10 de lliga a Montilivi que va acabar amb molts gols, tres per cada banda, i un empat (3-3) que no satisfeia ningú. El Girona és un altre. Avança amb pas ferm l’equip de Míchel, que ha aconseguit deixar enrere la mala dinàmica que el va condemnar tants mesos per situar-se al desè lloc de la classificació amb 25 punts gràcies a un mes de gener perfecte -amb tres victòries davant Mallorca, Osasuna i Espanyol i un empat contra el Getafe- que es tanca avui a Oviedo (14:00 h/DAZN). El conjunt asturià, d’altra banda, continua amb el fanalet vermell malgrat que han intentat reconduir el seu rumb un total de tres entrenadors (Paunovic, Carrión i ara Almada), però precisament això és el que el fa extremadament perillós. Els blanc-i-vermells hauran de saber jugar amb la necessitat dels locals per allargar les bones sensacions i el bon estat de forma.
Tant bona forma, que per aquest encontre Míchel té tota la plantilla disponible excepte Ounahi, que continua recuperant-se de la lesió al soli de la cama esquerra que es va fer amb el Marroc a la Copa d’Àfrica, i els lesionats de llarga durada Juan Carlos, Portu, Van de Beek i Artero. Així doncs, Stuani, Witsel i Abel Ruiz tornen a estar disponibles per al tècnic de Vallecas a més d’Arnau i Lass, que van complir sanció contra el Getafe -per targetes grogues un i per l’expulsió contra l’Osasuna amb dos partits de càstig l’altre-.
Novetats a l’onze
Míchel va argumentar el canvi a la porteria amb Ter Stegen per Gazzaniga perquè el porter cedit pel Barça «ens fa millors i necessitem els millors jugadors» i això mateix el pot dur a prendre decisions en altres posicions.
En aquest sentit, Arnau tornaria al seu lloc en detriment d’Hugo Rincón i Witsel podria fer seure Iván Martín a la banqueta perquè Fran Beltrán ha vingut al Girona per quedar-se a l’onze titular -«ens dona el que ens faltava des que se’n va anar Aleix», va reconèixer l’entrenador blanc-i-vermell-. Tot dependrà de si el migcampista belga, que torna de lesió, està realment al cent per cent.
L’agonia de l’Oviedo
Al Carlos Tartiere són feliços de gaudir de la Primera Divisió, però perquè continuï el somni han d’arribar els resultats. L’Oviedo, cuer amb 13 punts, només ha aconseguit una victòria com a local i va ser a l’agost. Els asturians porten mesos arrossegant derrotes i empats insuficients, i s’aferren al mercat d’hivern per millorar.
Almada podrà comptar amb Thiago Fernández, cedit pel Vila-real. Mentre que a l’onze, amb el ripollenc Ilyas Chaira, no s’esperen gaires canvis.
