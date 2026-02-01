Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cinc punts perduts en una setmana per oblidar

En només sis dies de diferència els gironins han empatat contra el Getafe a Montilivi i han patit una dura derrota al Carlos Tartiere

Tsygankov, queixant-se d’una falta.

Jordi Bofill

Girona

Dilluns, abans de començar el Girona-Getafe a l’estadi de Montilivi, tot eren càlculs optimistes cap a la zona noble de la classificació. L’equip de Míchel, que encadenava tres triomfs consecutius, aspirava a mantenir la bona dinàmica amb la visita d’un rival que no passava per un bon moment, i que era de la seva Lliga. L’ocasió per donar un cop de puny sobre la taula era boníssima, i a més, debutaven els nous fitxatges. El guió semblava idíl·lic.

Però la cosa es va esguerrar i al final, l’equip blanc-i-vermell va haver de conformar-se amb un punt sumat de manera èpica, en el temps de descompte. Va ser gràcies a Vitor Reis, que aprofitant una jugada d’Àlex Moreno per banda esquerra va rematar a la xarxa provocant l’eufòria d’un estadi empipat per una actuació arbitral força discutible.

L’estrena de Marc André Ter Stegen i Fran Beltrán, ambdós d’inici, va ser positiva: el porter, sense gaire feina, va mostrar-se intervencionista en la sortida de pilota, amb un percentatge molt elevat d’encert; el migcampista va lluir bon ritme en la zona de creació, recordant amb els seus canvis d’orientació un perfil semblant al d’Aleix Garcia i Arthur Melo, les peces que més han brillat en aquest sentit sota la partitura de Míchel. El tercer en qüestió va ser Claudio Echeverri, escollit ja a la desesperada per intentar capgirar el 0-1. Al Tartiere, si fa no fa, la cosa va anar igual.

Perquè novament Ter Stegen i Beltrán van ser de la partida, i Echeverri només va entrar cinc minuts abans d’encaixar el gol. Després de la igualada contra el Getafe, que deixava la zona de descens a quatre punts, visitar el cuer, l’Oviedo, que acumulava catorze jornades sense guanyar, semblava ideal per a recuperar el camí de les victòries traçat contra el Mallorca, l’Osasuna i l’Espanyol, però aturat a Montilivi.

Però tampoc no va ser així, perquè malgrat el bon fer de Beltrán en un inici de partit amb molta superioritat visitant, al Girona se li van congelar les idees i en cap instant va ser capaç de superar ni a la defensa local ni a Aarón Escandell, un dels porters de moda de la Lliga.

De fet, sense tenir incidència directa en els resultats, l’entrada dels nous fitxatges a l’onze inicial no ha resultat positiva pel que fa als registres col·lectius. Gazzaniga va asseure’s a la banqueta després de deixar la porteria a zero contra l’Osasuna i l’Espanyol, i el seu substitut, Ter Stegen, no només ha encaixat gols a cada partit, sinó que no coneix la victòria. Amb l’alemany a la porteria, el Girona suma un punt de sis. En una setmana n’ha llançat cinc i per fer càlculs amb la línia vermella caldrà esperar al Mallorca-Sevilla de demà.

