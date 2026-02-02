Alarma Ter Stegen: el porter podria patir una lesió greu
L'alemany es va lesionar a l'isquiotibial esquerre a Oviedo i podria tenir-ne per més de dos mesos segons la SER i RAC1
El Girona confirma la lesió però espera al resultats de les proves mèdiques per establir-ne un pronòstic real i el termini de recuperació
La derrota a Oviedo va espatllar la gran dinàmica de resultats del Girona aquest 2026. Les conseqüències de la derrota poden ser encara més greus segons han avançat la cadena SER i Jijantes perquè Marc-André Ter Stegen pateix una lesió muscular a l'isquitiobial amb possible afectació al tendó. El club ha confirmat aquest migdia que l'alemany va lesionar-se l'isquiotibial esquerre al Carlos Tartiere i que està pendent de sotmetre's a proves mèdiques complementàries per acabar de determinar el diagnòstic i establir el pronòstic.Tot plegat, segons la SER i RAC1 podria deixar fora de combat el porter alemany per més de dos mesos. Des del club s'està a l'espera de més proves mèdiques tot i que s'han activat totes les possibles alternatives. En aquest sentit, el Girona està en contacte amb el Barça per veure quin és l'escenari i quines solucions hi ha poques hores abans del tancament del mercat d'hivern. Segons la SER tampoc seria de descartar la possibilitat que el porter tornés al club blaugrana. Això faria que el Girona hagués de regirar el mercat per trobar un altre porter en temps rècord i poc marge salarial.
D'aquesta manera, qua semblava que s'havia acabat el debat a la porteria, el Girona es pot trobar amb un altre bon problema. La negativa de jugar de Dominik Livakovic per poder anar-se'n al Dinamo de Zagreb va activar el Girona a trobar-li un recanvi. La situació de Ter Stegen, que buscava minuts per poder ser i jugar al Mundial i la seva intenció de no moure's gaire de Barcelona va fer que totes les peces encaixessin perquè arribés cedit al Girona. El conjunt blanc-i-vermell es feia càrrec d'una petita part del seu sou i guanyava un porter de molts quirats per reforçar una posició amb molts dubtes. Ter Stegen va ser titular contra el Getafe només arribar, en una decisió de Míchel que va relegar el titular Gazzaniga, qüestionat per les errades dels partits contra el Rayo i l'Elx, a la suplència. Per la seva banda, Livakovic s'ha quedat encara dues setmanes a la plantilla, això sí, sense comptar ni tenir intenció de jugar mentre no es tancava la seva sortida al Dinamo, que va ser divendres passat.
Ara, pendent de l'abast de la lesió de Ter Stegen, el Girona té només dos porters del primer equip disponibles: Gazzaniga i Krapyvtsov. L'altre, Juan Carlos, es va lesionar de gravetat al genoll a l'estiu i no jugarà aquesta temporada. Durant molts partits, quan Krapyvtsov ha estat lesionat, el jove búlgar Andreev ha completat les convocatòries de Míchel
