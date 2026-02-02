Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Livakovic ja és titular amb el Dinamo

El porter croat s'estrena a l'onze incial amb el nou equip després de desvincular-se la setmana passada del Girona

Livakovic debuta avui amb el Dinamo de titular

Livakovic debuta avui amb el Dinamo de titular / GNK Dinamo

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Cara i creu, que es diu. Al cap de ben poques hores que s'hagi confirmat la lesió de Ter Stegen, que el pot tenir de baixa més de dos mesos, el seu predecessor a la porteria del Girona s'estrena com a titular amb el Dinamo de Zagreb. Dominik Livakovic, desvinculat divendres passat del conjunt gironí, ha tornat a Croàcia al club on es va formar i amb qui surt a l'onze inicial en el partit d'aquesta tarda contra el Vukovar. Livakovic va negar-se a jugar amb el Girona perquè, després de poques setmanes de ser-hi, va considerar que no tindria oportunitats i no podria canviar d'equip al gener. En la primera oportunitat que té amb el Dinamo, entra directe a l'onze. Mentrestant, el Girona ha perdut Ter Stegen i, tot fa pensar que es quedarà amb Gazzaniga i Krapyvtsov durant els propers mesos.

