Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Denuncies penals TrànsitDeixar fumarPineda AnnexaPresidenta economistesContenidors intel·ligentsTancament mercat
instagramlinkedin

Rubén Blanco, opció per al Girona per substituir Ter Stegen

La lesió del porter alemany obliga el conjunt català a moure fitxa. El mercat de fitxatges d’hivern tanca avui

Rubén Blanco, sense equip després de defensar l’Olympique de Marsella

Rubén Blanco, sense equip després de defensar l’Olympique de Marsella / ‘X’

Àlex Calaff / Iker Lloveras

La greu lesió de Marc-André ter Stegen ha dinamitat els plans a Girona. El porter alemany podria estar fins a quatre mesos de baixa per una lesió important als isquiotibials i, a falta de proves més específiques, no es descarta cap escenari, inclòs el de trencar la cessió i retornar el jugador al Barça.

Amb la marxa de Dominik Livakovic al Fenerbahçe, el Girona explora solucions al mercat per complementar la porteria. Ara mateix, Míchel només compta amb Paulo Gazzaniga i Vladyslav Krapvystov sota pals, de manera que l’arribada d’un tercer porter no seria impossible.

Un ex de LaLliga

Segons ha pogut saber SPORT, una de les opcions que s’han ofert al Girona és Rubén Blanco, porter espanyol de 30 anys que actualment es troba sense equip després d’haver quedat lliure en desvincular-se de l’Olympique de Marsella aquest gener. Format al Celta, club que també va defensar a Primera Divisió, Rubén Blanco podria tornar a LaLliga de la mà del Girona.

Notícies relacionades

El fet que estigui lliure beneficia el conjunt català, que el podria fitxar i inscriure fins i tot un cop tancat el mercat de fitxatges. Les referències que té el club català són bones i l’operació podria avançar en les pròximes hores.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
  2. Aquest és el barri de Girona que més ha crescut en població en els últims dos anys
  3. Tres intoxicats, dos d'ells greus, per monòxid de carboni en una casa de Sant Gregori
  4. L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu
  5. La Policia de Llançà enxampa dos individus talant il·legalment llentiscle a Cap Ras
  6. Concentració davant de l'Ajuntament de Ripoll convocada per la Metxa aquest dissabte
  7. Una esllavissada a Anglès talla un carrer i deixa el poble sense aigua
  8. Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar

La Vall d’Hebron realitza el primer trasplantament de cara del món amb una donant morta per eutanàsia: «Ja puc empassar i parlar»

La Vall d’Hebron realitza el primer trasplantament de cara del món amb una donant morta per eutanàsia: «Ja puc empassar i parlar»

Els alcaldes aborden instal·lar càmeres de seguretat a la Cerdanya

Els alcaldes aborden instal·lar càmeres de seguretat a la Cerdanya

Un home de 82 anys cau per un desnivell de 20 metres a Arbúcies i l’evacuen en helicòpter a l’hospital

Un home de 82 anys cau per un desnivell de 20 metres a Arbúcies i l’evacuen en helicòpter a l’hospital

Setmana de controls policials a les comarques gironines per reforçar la seguretat dels vianants

Setmana de controls policials a les comarques gironines per reforçar la seguretat dels vianants

La CUP "no té decidit" si Lluc Salellas repetirà com a alcaldable per Girona el 2027

La CUP "no té decidit" si Lluc Salellas repetirà com a alcaldable per Girona el 2027

El Govern central s’obre ara a trossejar l’escut social per assegurar la revalorització de les pensions

El Govern central s’obre ara a trossejar l’escut social per assegurar la revalorització de les pensions

Els Caminants de la Massana celebren el primer aniversari amb una jornada de salut i convivència

Els Caminants de la Massana celebren el primer aniversari amb una jornada de salut i convivència

Més de 1.800 infants i joves vulnerables gironins reben joguines de la mà de la Creu Roja

Més de 1.800 infants i joves vulnerables gironins reben joguines de la mà de la Creu Roja
Tracking Pixel Contents