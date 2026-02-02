Rubén Blanco, opció per al Girona per substituir Ter Stegen
La lesió del porter alemany obliga el conjunt català a moure fitxa. El mercat de fitxatges d’hivern tanca avui
Àlex Calaff / Iker Lloveras
La greu lesió de Marc-André ter Stegen ha dinamitat els plans a Girona. El porter alemany podria estar fins a quatre mesos de baixa per una lesió important als isquiotibials i, a falta de proves més específiques, no es descarta cap escenari, inclòs el de trencar la cessió i retornar el jugador al Barça.
Amb la marxa de Dominik Livakovic al Fenerbahçe, el Girona explora solucions al mercat per complementar la porteria. Ara mateix, Míchel només compta amb Paulo Gazzaniga i Vladyslav Krapvystov sota pals, de manera que l’arribada d’un tercer porter no seria impossible.
Un ex de LaLliga
Segons ha pogut saber SPORT, una de les opcions que s’han ofert al Girona és Rubén Blanco, porter espanyol de 30 anys que actualment es troba sense equip després d’haver quedat lliure en desvincular-se de l’Olympique de Marsella aquest gener. Format al Celta, club que també va defensar a Primera Divisió, Rubén Blanco podria tornar a LaLliga de la mà del Girona.
El fet que estigui lliure beneficia el conjunt català, que el podria fitxar i inscriure fins i tot un cop tancat el mercat de fitxatges. Les referències que té el club català són bones i l’operació podria avançar en les pròximes hores.
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Aquest és el barri de Girona que més ha crescut en població en els últims dos anys
- Tres intoxicats, dos d'ells greus, per monòxid de carboni en una casa de Sant Gregori
- L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu
- La Policia de Llançà enxampa dos individus talant il·legalment llentiscle a Cap Ras
- Concentració davant de l'Ajuntament de Ripoll convocada per la Metxa aquest dissabte
- Una esllavissada a Anglès talla un carrer i deixa el poble sense aigua
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar