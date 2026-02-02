Últimes hores de mercat sense urgències a Montilivi
El darrer dia de la finestra de fitxatges es presenta tranquil a no ser que surti una bona oportunitat
El Girona afronta el darrer dia del mercat d’hivern, que tancarà aquesta nit a les 23:59 hores perquè el 31 de gener i l’1 de febrer han caigut en cap de setmana, amb la sensació d’haver fet bé els deures. L’equip que dirigeix Míchel Sánchez s’ha reforçat amb tres futbolistes que milloren, i de quina manera, el nivell de la plantilla, els quals ja fa dies que treballen a la Ciutat Esportiva de La Massana, havent debutat tots tres a LaLliga. Després de les arribades de Claudio Echeverri (cedit pel Manchester City), Fran Beltrán (en propietat fins al 2030 després de pagar poc més de 150.000 euros al Celta, que conserva un 15% d’una futura venda pel migcampista) i Marc ter Stegen (cedit pel Barça), les últimes hores de la finestra de fitxatges es presenten tranquil·les, sense urgències, a les oficines de Montilivi, a no ser que surti una bona oportunitat que el director esportiu, Quique Cárcel, no pugui deixar escapar.
«El mercat està obert, però millorar la plantilla amb les circumstàncies que tenim és difícil. Veurem, no ho sé. Però amb aquesta plantilla hem de finalitzar més, mirar més a porteria. Hem xutat poc pel domini que ha tingut l’equip», va apuntar Míchel després de la derrota de dissabte passat davant l’Oviedo (1-0) on els gironins van tenir el 66% de la possessió amb una única rematada a la porteria d’Aaron Escandell. El tècnic blanc-i-vermell ja havia comentat anteriorment que «hem d’entendre la situació econòmica del club i les possibilitats que tenim de millorar la plantilla. No és fàcil. Hem fet tres fitxatges molt bons. Si hi ha una oportunitat de mercat intentarem aprofitar-la».
Dues posicions per millorar
Mentrestant, Cárcel continua pendent de tots els moviments del mercat per si sortís alguna cosa. Se centra el barceloní, sobretot, en les posicions de lateral esquerre, tenint en compte que només hi ha Àlex Moreno a excepció de Daley Blind o altres jugadors que puguin cobrir-lo excepcionalment, i de davanter, per dotar de més pólvora a un equip que és el sisè menys golejador de Primera Divisió amb 21 dianes -Vladyslav Vanat, el davanter titular, n’ha marcat 7-. Precisament, queden dues fitxes lliures per completar l’equip.
En el cas que avui no aparegui res interessant, la plantilla del Girona per afrontar el que resta de temporada quedarà així:
- Els porters Ter Stegen, Paulo Gazzaniga i Vladyslav Krapyvtsov
- Els centrals Vitor Reis, Blind, Alejandro Francés i David López
- Els laterals drets Arnau Martínez i Hugo Rincón
- El lateral esquerre Àlex Moreno
- Els migcampistes Axel Witsel, Fran Beltrán, Iván Martín, Azzedine Ounahi, Thomas Lemar i Echeverri
- Els extrems Viktor Tsygankov, Bryan Gil i Joel Roca
- Els davanters Vanat, Cristhian Stuani i Abel Ruiz.
D’altra banda, hi ha els lesionats de llarga durada Juan Carlos Martín, Cristian Portugués ‘Portu’ i Donny van de Beek.
Sortides necessàries
Aquest mercat d’hivern el Girona també ha fet feina en la casella de sortides. Han marxat de Montilivi Jhon Solís (cedit al Birmingham amb una opció de compra obligatòria d’uns 8 milions d’euros en funció d’objectius), Yáser Asprilla(cedit al Galatasaray amb una opció de compra per uns 25 milions) i Dominik Livakovic (cancel·lant anticipadament la cessió pel Fenerbahçe). El porter croat se n'ha anat sense disputar ni un sol minut.
Alhora, corren els rumors dels interessos del Leipzig per Ounahi i del Lazio per Arnau. Cap dels dos es mourà del Girona.
Apostes de futur
Ja sigui perquè no han encaixat en aquesta finestra de fitxatges o perquè són una aposta de futur, Cárcel té ben encarrilades les incorporacions de dos futbolistes que haurien de firmar pel club gironí a l’estiu si no s'avança algun.
Es tracta d’Oleksandr Pyshchur, un jove davanter ucraïnès de 21 anys i 2,04 metres, pel qual hi hauria un principi d’acord amb l’ETO FC hongarès a canvi d’un milió aproximadament; i d’Izan González, el blanenc de 21 anys que destacava a l’Europa d’Aday Benítez, on hi estava cedit pel Cornellà, i que acabarà la temporada a Segona Divisió amb el Granada abans d’aterrar a Montilivi. «Tenim bons informes d’ell. La direcció esportiva treballa perquè el club continuï creixent», va confirmar Míchel.
