La visita a Vitòria, un altre dilluns

El conjunt gironí visitarà l'Alabès el dilluns 23 a les nou del vespre

Bryan Gil protegeix una pilota davant la pressió de Jonny Otoo en el partit a Montilivi

Bryan Gil protegeix una pilota davant la pressió de Jonny Otoo en el partit a Montilivi / Aniol Resclosa / Aniol Resclosa

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

LaLliga ha fet oficials horaris corresponents a la 25a jornada en què el Girona visitarà l'Alabès. El partit a Mendizorrotza ha quedat fixat pel dilluns 23 d'aquest mes a les nou del vespre. D'aquest a manera serà el tercer partit dels darrers cinc que el Girona haurà jugat en dilluns perquè ho va fer contra el Getafe, ho farà davant el Barça i a Vitòria.

Rodalies començarà el servei dimarts amb les mateixes condicions que dilluns

Fins a 46.400 euros l’any: el salari d’un maquinista de tren a empreses privades a Espanya

Girona presenta el Projecte Pigall a l'alumnat del Màster en Ciència de Dades de la UdG

Òscar Playà combinarà la direcció de Rodalies de Catalunya amb el càrrec de conseller delegat de l’empresa mixta

Roberto Íñiguez: «No anem a Istanbul de vacances; hem d’intentar remuntar els 14 punts»

La Bisbal demana idees als veïns per transformar el barri del Convent

VÍDEO | La gravetat de l’avaria a Anglès per l’esllavissada en un carrer impedeix restablir el servei

Un intent d'estafa en la compra d'un mòbil a Platja d'Aro destapa un possible entramat de revenda en plataformes de segona mà

