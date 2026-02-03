Segona RFEF
El nou extrem del Girona B marca des del mig del camp
Javi González va debutar diumenge passat amb un gol magnífic contra el Reus i està cridat a ser una peça important en la segona volta per al filial blanc-i-vermell
Diumenge passat, a Vidreres, quan els futbolistes del Girona B saltaven a la gespa, més d’un aficionat va preguntar-se qui era aquell nano que duia el número ‘17’. Encara van aixecar-se més celles quan, després de passar el matx contra el Reus patint, aquell desconegut sorprenia tothom amb un gol des del mig del camp que trencava el 0-0. Javi González (Santander, 2005) va sumar-se al grup l’última setmana agafant el dorsal del cedit Aimar Govea. L’equatorià, que només havia acumulat 37 minuts a les ordres de Quique Álvarez (31 dels quals de Copa Catalunya), va tornar al Swansea encara recuperant-se d’una lesió, i el filial va aprofitar la fitxa alliberada per abonar la clàusula d’un extrem que promet ser important per a l’equip.
El tècnic ja va situar-lo a l’onze en un duel d’exigència, i l’extrem, encara adaptant-se, va fer l’únic gol del Girona B amb una diana que estarà entre les millors de la temporada. Carles Garrido va pispar la pilota a Lluís Blanch dins el cercle central i el càntabre, que l’acompanyava en la pressió, va pescar-la i, veient Pacheco avançant, va decidir debutar amb classe i apuntar-se un golàs.
El gol és, justament, el que més demanarà Álvarez a aquest extrem nascut el 2005. Fins ara, al Coruxo gallec del grup 1 de la Segona Federació, González n’ha marcat set (a més de repartir tres assistències) en 19 partits. Era el pitxitxi del seu equip i també ho seria del filial, on Papa, que ho ha fet quatre vegades, és qui més porteria ha vist. Les seves xifres a Galícia, a més, mostren la progressió d’un futbolista que la temporada passada havia fet vuit gols i una assistència a Tercera Federació amb el Bezana. Així, en només mig curs ja millora els registres tot i el salt de categoria.
De lateral a punta
González, format al Bansander, un club de futbol base de Cantàbria, havia crescut actuant de lateral, però en pujar al juvenil va convertir-se en extrem esquerre. Ara, arriba a Girona en ple creixement i havent ocupat també la demarcació de ‘9’ els darrers mesos a Coruxo. Mobilitat extra per a Quique Álvarez, que té molt talent per explotar a la zona ofensiva. El càntabre, a més, ha explicat en entrevistes que se sent més còmode quan l’equip té la pilota, la mateixa actitud que trobarà al club.
Mitjans gallecs parlaven d’una desena de propostes al Coruxo per fitxar González, però el Girona ha estat el més insistent i no va dubtar a pagar-ne la clàusula. El seu ja exentrenador, Javi Pereira, va explicar a La Voz de Galícia que sabien que el futbolista podia sortir i que, un cop confirmat, se n’alegren. A més, va ressaltar una «actitud de deu» per part seva, «compromès» tot i els rumors d’un possible fitxatge. «És un noi jove, amb molt talent, i està fent molt bon any», rematava Pereira.
Mostra del bon caràcter és que, a part de dedicar-se a jugar, Javi González està estudiant el curs UEFA C per ser entrenador, i a Galícia donava un cop de mà amb l’equip cadet del Coruxo sempre que podia. És un malalt del futbol que, tot i ser seguidor del Racing del seu Santander natal, els últims mesos s’ha acostumat a veure el Celta a Balaídos (Coruxo està a tocar de Vigo), així que no seria estrany trobar-lo, també, a Montilivi quan jugui el primer equip. Això, és clar, si no crida l’atenció de Míchel i es guanya alguna convocatòria.
Trigueros també debuta
Fa unes setmanes, Quique Álvarez explicava a Diari de Girona que, si hi havia sortides, calia reforçar l’atac i el mig del camp. Si Javi González ha agafat la fitxa de Govea, Pol Trigueros ho ha fet amb la de Zakarya. El migcentre, format a la Damm, arriba del València Mestalla, amb qui ha disputat 14 partits i marcat un gol al mateix grup de Segona Federació que el Girona B.
De moment, se n’ha vist poca cosa, només els deu minuts finals contra el Reus, però amb Lass i Gibi sent habituals del primer equip, de ben segur que tindrà pes en la segona volta.
