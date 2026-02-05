Nou contratemps al Girona, que es queda sense lateral esquerre: Àlex Moreno es lesiona al soli
El penedesenc es va fer mal durant l'entrenament de dimecres i podria estar unes sis setmanes de baixa
Míchel Sánchez no només s'ha quedat sense el porter que havia de ser titular els pròxims mesos -Marc ter Stegen serà operat demà de l'isquiotibial de la cama esquerra-, sinó que tampoc tindrà disponible l'únic lateral esquerre que hi ha a la plantilla. Aquest migdia, ha transcendit que ahir Àlex Moreno es va lesionar al soli durant l'entrenament i podria estar unes sis setmanes de baixa. La notícia del contratemps amb el penedesenc encara no s'ha fet oficial per part del club blanc-i-vermell i el director esportiu, Quique Cárcel, tampoc n'ha comentat res en la roda de premsa de valoració del mercat d'hivern que s'ha fet fa una estona a Montilivi. "Sense partits entre setmana, no crec en plantilles llargues. Vull que tothom sigui important i se senti a prop de ser titular”, ha dit en referència a la no arribada d’un lateral esquerre, un altre pivot i un davanter per reforçar la plantilla.
La baixa d'Àlex Moreno és de gran importància, tenint en compte que és l'amo i senyor del lateral esquerre des que va fitxar pel Girona. El defensa, de 32 anys, ha disputat 21 partits i és el jugador de l'equip que més minuts acumula amb un total de 1.844. De confirmar-se la gravetat de la lesió, es perdrà els partits contra el Sevilla, Barça, Alabès, CeltaLlevant i Athletic.
La posició del lateral esquerre fa temps que només compta amb un jugador natural. Igual que va passar el curs passat amb Miguel Guitérrez, els encarregats de substituir Àlex Moreno seran o bé Daley Blind o bé el polivalent Arnau Martínez. Les altres opcions serien canviar de banda Hugo Rincón o Alejandro Francés.
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- Sabies que a Olot hi ha un monument que commemora els afusellaments de la Guerra Civil?
- Talen els sis pins d'una rotonda de l'avinguda Lluís Pericot de Girona
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- «Jo dormo de pressa, li aconsello que aprengui a fer-ho»
- Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou per culpa del tall al túnel de Rubí
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte