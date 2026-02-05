Cárcel diu que amb Gazzaniga i Krapytvsov la porteria del Girona està “ben coberta” però no descarta fitxar un porter a l’atur
El director esportiu assegura que la lesió de Ter Stegen és un cop dur per a tothom i que el Girona estarà al seu costat durant la recuperació, que serà llarga
Revela que ni el Galatasaray ni el Birmingham tenen l’obligatorietat de comprar Asprilla i Solís
Tancat el mercat d’hivern i amb una situació a la classificació molt més bona que a principi de temporada, Quique Cárcel ha comparegut aquest matí per passar revista a'actualitat. El director esportiu blanc-i-vermell ha detallat que la idea era primer trobar sortida a jugadors com Asprilla, Solís i Livakovic i reforçar la plantilla amb jugadors importants. “Sense partits entre setmana, no crec en plantilles llargues. Vull que tothom sigui important i se senti a prop de ser titular”, ha dit en referència a la no arribada d’un lateral esquerre, un altre pivot i un davanter. Cárcel ha reconegut que hi havia treballat però “el pressupost és el que és i no teníem gaire marge per fer més coses. Estic content”. Sí que ha admès, més implícitament que normalment, que no descarta la contractació d’un porter a l’atur per substituir el lesionat Ter Stegen. “Considerem que estem ben coberts amb Gazzaniga i Krapyvtsov, però hem de veure si tenim pressupost o no per dur un porter a l’atur i pensar bé si ho fem o no”, ha dit lamentant que el porter del filial, Sergi Puig, no pugui pujar i baixar per edat.
Ter Stegen: “un cop dur per a tothom”
La lesió de Ter Stegen ha suposat la cirereta al pastís de tot el “desgavell” de situacions que hi ha hagut a la porteria. Cárcel ha deixat clar que l’alemany és jugador del Girona. “Intentarem que el jugador es recuperi de la millor manera i som aquí per intentar que així sigui. És una persona excel·lent amb uns grans valors humans. És un moment molt dur per ell. Ara s’ha de posar bé i tornar a competir l’any que ve al màxim nivell. És un cop fort que es pugui perdre el Mundial”, deia en unes paraules que deixen força clar que se li ha acabat la temporada i no tornarà a jugar amb el Girona.
Gazzaniga, “el nostre porter”
Sense Ter Stegen, la titularitat recaurà en Gazzaniga, a qui Cárcel ha fet una lloança màxima. “Només en puc dir meravelles. Fa tres anys i mig que ofereix un rendiment bestial i és clau. Sempre ho he dit. Ter Stegen no venia a fer-lo oblidar. La meva obligació és dur els millors per assolir els objectius. Per ell no és fàcil. Ho estava jugant tot i ara no per una decisió difícil del míster. El club és al seu costat. Hi creiem molt i ha de continuar com ara, treballant i ajudant”.
La gestió del cas Livakovic
Pel que fa a les sortides d’Asprilla i Solís, Cárcel ha detallat que ni el Galatasaray ni el Birmingham estan obligats a comprar-lo en funció dels partits que juguin. Sí que ha revelat que la idea del conjunt anglès és quedar-se’l en propietat si compleix i que l’opció de compra del Galatasaray per Asprilla és “important”. De Livakovic no n’ha volgut parlar gaire. “És passat i no existeix. Ja no és al club. No li recrimino res. Sí que ha fet coses que m’han sorprès i alhora puc entendre. Va perdonar molts diners al seu exclub per venir i va veure que no jugaria i tenia el risc de perdre’s el Mundial. Aquí ha estat on, el barceloní ha valorat la figura de Míchel. “El míster va fer el que havia de fer. Gestionar-ho de manera sana, humana i tranquil·la en un moment difícil de resultats. Això és la gestió, la nostra feina. El que la gent no entén i parla des de fora”.
La renovació de Míchel i Arnau
Precisament sobre Míchel, Cárcel també ha reiterat la voluntat del club de renovar-lo perquè acaba contracte el trenta de juny. “Sap perfectament que el Girona i Cárcel volem que renovi. Ja ho he dit més cops. El que fa Míchel és el més sensat. Està enfocat en els objectius i el dia a dia. Hem estat cuers catorze o quinze jornades i només amb unió i el cos tècnic ens n’hem sortit. És conscient que hem estat al seu costat i nosaltres també. El Girona vol que Míchel continuï i estic convençut que ell és feliç aquí. Esperem que acabi en renovació tot i que de vegades passen coses i potser no continua per algun fet. Si això passa, tocarà aplaudir-lo i fer-li una abraçada.
També acaba contracte Arnau Martínez, a qui el director esportiu barceloní ha confirmat que el Girona treballa per renovar i per qui aquest gener havien rebut alguna proposta insuficient. “La intenció és que renovin ell, Tsygankov i algun altre que acaba el 2027, però en les negociacions hi ha dues parts i cal treballar”. Sobre David López, Juan Carlos i Stuani, que acaben aquest trenta de juny, Cárcel ha assegurat que la decisió dependrà del rendiment aquests sis mesos que queden. “Si n’hi ha, els voldrem renovar segur. Si no, ja veurem què passa. Han donat molt al club i això és un valor important per renovar, però també hi ha el rendiment”.
