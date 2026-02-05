Ter Stegen, després de la lesió: "El meu suport al Girona no canviarà, és com una família"
El porter alemany fa una publicació molt emotiva a les seves xarxes social
Per primera vegada des de la seva greu lesió a Oviedo, de la qual s'operarà aquest divendres, Ter Stegen s'ha pronunciat. El porter alemany ha fet un escrit a les seves xarxes socials en què es dirigeix a l'afició del Girona, on amb prou feines ha pogut disputar dos partits després d'aterrar aquest mes de gener com a un dels reforços de luxe. "És especialment dur. Acabava d'arribar al Girona, on des del primer minut m'han tractat amb molta estima i proximitat. Tenia moltes ganes de formar part de l'equip i d'ajudar a assolir el nostre objectiu comú".
Ter Stegen continua assegurant que "ara el meu rol ha hagut de canviar per complet, però el meu suport a l'equip no ho farà. No és només un gran grup de jugadors i cos tècnic; se sent com a una família". El nou porter blanc-i-vermell encara no sap quant temps es perdrà, però podria no reaparèixer fins a la primavera, com a mínim. "Hauré de posar-me en pausa durant diversos mesos", diu, i finalitza amb un "tornaré".
Les mostres de caliu no s'han fet esperar i el jugador ha rebut un munt de missatges positius, en què li desitgen recuperar-se com més aviat millor.
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- Sabies que a Olot hi ha un monument que commemora els afusellaments de la Guerra Civil?
- Talen els sis pins d'una rotonda de l'avinguda Lluís Pericot de Girona
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- «Jo dormo de pressa, li aconsello que aprengui a fer-ho»
- Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou per culpa del tall al túnel de Rubí
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte