Míchel i el retorn de Gazzaniga a Sevilla: “No he parlat amb ell; quan jugava de titular, no donava explicacions a ningú”
L'entrenador del Girona explica que el club continua regirant el mercat per si reforça la porteria o el lateral esquerre amb futbolistes a l'atur
El Girona s’enfronta aquest dissabte al Sevilla a l’estadi Sánchez-Pizjuán (18:30 h/DAZN en obert, Teledeporte) amb l'obligació de sumar tres punts per evitar caure de nou a la zona baixa de la classificació i reprendre la bona dinàmica després de l’última derrota davant l’Oviedo (1-0). L’equip de Míchel Sánchez haurà de superar, a més a més, el cop anímic que han suposat les lesions aquesta setmana de Marc ter Stegen, porter titular, i Àlex Moreno, l’únic lateral esquerre pur de la plantilla. Continua de baixa Ounahi, que encara en té per "una setmana més o quinze dies". “Quan un jugador es lesiona és dolent per tothom. És una llàstima el que ha passat, però és futbol”, ha comentat l’entrenador blanc-i-vermell.
Míchel ha aprofundit en la situació a la porteria: “El cas d’en Marc és molt complicat i difícil, però és la nostra realitat. Vam aconseguir que jugués dues setmanes un jugador que semblava impossible que jugués mai al Girona, però no és suficient. Tenim dos porters, Vlad i Gazza, i no podem fer-hi res. Hem de mirar cap endavant”. Ter Stegen serà operat avui a Finlàndia i el Girona ja el dona per perdut aquesta temporada, per la qual cosa demà tornarà a la titularitat Gazzaniga. “No he parlat amb ningú. Quan hi ha competència a l’equip, miro el que és millor per al Girona amb respecte als jugadors. Sempre he parlat amb ells amb la veritat per davant. Aquesta vegada no he parlat amb Gazza ni Vlad. Hem perdut un jugador molt important per nosaltres i la competència fa que un altre hagi d’ocupar aquesta posició. Quan Gazzaniga jugava de titular era el mateix, no anava donant explicacions a ningú. Miro el millor per al Girona i per guanyar el pròxim partit. Ho faig empatitzant i tenint clar que mai he fallat a cap jugador”.
Tal com va avançar el director esportiu Quique Cárcel ahir, el tècnic ha apuntat que “el mercat està tancat, però hi ha fitxes lliures i hi ha jugadors sense equip. Pot ser una solució. No per falta de competència, sinó per si ens passa alguna cosa com ja va passar amb la lesió de turmell de Vlad, que va estar dos mesos fora de l’equip. Tindríem un problema perquè el porter titular del filial (Sergi Puig) no pot jugar amb nosaltres -com va fer en el seu moment, Andreev ha entrat en la convocatòria-. És difícil. Si no hi ha novetats, Gazzaniga i Vlad finalitzaran la temporada, però el club mira el mercat per si pot millorar l’equip també en la posició de lateral esquerre”. En aquest sentit, ha fet la seva valoració del mercat d’hivern: “Hem de mirar cap endavant. Pot ser que al cap tingui alguna solució més que hi podria haver hagut, però entenc el club i la situació que estem. Penso en el present. El mercat està tancat. Tenim una plantilla molt bona per continuar a Primera. Hem de fer-ho”.
Precisament, la baixa inesperada d’Àlex Moreno suposa un canvi important en el plantejament de Míchel. “Estem pendents de més proves perquè va sortir de l’últim partit amb la sensació de normalitat i després ha sentit una molèstia al soli. En fer-li les primeres proves s’ha vist aquesta lesió, però li hem de fer més per saber exactament el temps de baixa”, ha dit assegurant que al cos tècnic “no trobem una resposta a les lesions al soli. No sé quin és motiu, però són masses. Hem de continuar treballant i agafant informació en aquest sentit, si se’ns escapa alguna situació que hem de millorar”. Per cobrir el buit que deixa el penedesenc durant, segurament, sis setmanes, ha comentat que “tenim solucions. Jugadors com Joel o Bryan poden fer-ho en moments determinats també, en funció de si volem ser més ofensius o no. El més específic és Àlex, però entrenant hem jugat amb altres jugadors en aquesta posició. Poden ocupar-la Bind, Arnau, Francés…”.
Més de deu equips en la mateixa lluita
Sobre la visita al Sánchez-Pizjuán, Míchel ha destacat que “el partit del Sevilla és el més important per nosaltres. Tots estem en la mateixa situació. L’Athletic, per exemple, també està a prop nostre i del grup de 10-12 equips on ens trobem. No és fàcil per ningú. Tothom ha de guanyar i fer les coses bé per fer passos endavant. Per la nostra situació, més enllà del rival que ens toca, hem de fer un bon partit. Serà molt difícil i complicat perquè el Sevilla és un equip que juga cap endavant i juga a la pressió a l’home. La tranquil·litat del treball fa que tinguis una resposta positiva”. I ha afegit que “és un partit molt important com tots. Hem de mirar d’arribar als 42 punts sent nosaltres mateixos. Hi ha 12 equips que estaran en la mateixa situació que nosaltres, el Sevilla entre ells. És un partit més i és important aconseguir un resultat positiu perquè venim de perdre. És important tornar a guanyar”.
D'altra banda, l’entrenador del Girona ha parlat com es troba a hores d’ara la seva renovació ja que acaba contracte al juny. “No hem parlat de la renovació perquè la situació és la que és. Hem d’estar focalitzats en la competició, però no per mi sinó pel Girona. No pots pensar en el futur si no tens ben agafat el present. Soc feliç. Penso que és la millor etapa de la meva vida com a entrenador. Sempre he sentit la confiança i seguretat de tothom aquí i el club ha tingut un bon projecte per mi. Necessitem continuar a Primera, és el més important. El Girona i jo tenim la sensació que junts sempre hem estat bé. Si podem continuar o no depèn del futbol, però soc al lloc on m’agrada estar”, ha dit.
