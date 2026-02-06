El Ramón Sánchez-Pizjuán, estadi talismà per al Girona en les últimes temporades
L’equip gironí ha aconseguit encadenar tres victòries consecutives de visitant contra el Sevilla, oblidant les dues derrotes que va encaixar a l’inici de l’etapa a Primera
Darrerament, visitar el Ramón Sánchez-Pizjuán li va bé, al Girona, que encadena tres sortides consecutives enduent-se els tres punts. La bona dinàmica talla de soca-rel la mala ratxa inicial, coincidint amb l’ascens a Primera, en què va perdre els dos primers partits disputats a l’estadi sevillà.
Tots tres triomfs han arribat amb Míchel Sánchez a la banqueta blanc-i-vermella: el de Vallecas no coneix cap altre resultat que no sigui la victòria dirigint el Girona al Pizjuán. El primer va arribar l’1 de maig del 2023, i es va decidir amb gols de Juanpe i Taty Castellanos (0-2); el segon data del 26 d’agost del mateix any, amb Yangel Herrera i Aleix Garcia com a golejadors inesperats (1-2); el darrer és del curs passat, l’1 de setembre del 2024, amb Iván Martín i Abel Ruiz assumint el protagonisme ofensiu (0-2).
Al principi, la cosa no va anar així. El Girona va patinar l’11 de febrer del 2018, en una jornada en què Sergio Rico, llavors porter del Sevilla, fins i tot li va aturar un penal a Aday Benítez amb empat a res en el marcador (1-0). L’altre desplaçament va ser molt sentit, ja que va ser el retrobament entre Pablo Machín i el club gironí des de l’adéu del sorià cap a Sevilla, que aquell 16 de desembre va anar per feina: Banega, de penal, i Sarabia, que ja havia marcat el curs anterior, van estripar les opcions dels d’Eusebio.
Balanç com a visitant
Aquest serà el segon desplaçament consecutiu per als de Míchel, que la setmana passada van perdre a Oviedo (1-0), tallant una seqüència de tres victòries consecutives als estadis de la Reial Societat (1-2), del Mallorca (1-2) i de l’Espanyol (0-2). El Sevilla-Girona també serà especial per a Gazzaniga, perquè tornarà a la titularitat després de la lesió de Ter Stegen, fitxat a l’hivern per augmentar el nivell de la porteria.
Ara com ara, el Girona és el vuitè més ben classificat de la Lliga pel que fa a la condició de visitant, on ha sumat dotze dels vint-i-cinc punts que té a la classificació. El Sevilla, com a local, n’ha sumat tretze, amb quatre victòries, un empat i sis derrotes.
