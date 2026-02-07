Aguantar el xàfec al Sánchez-Pizjuán per no recaure en el perill
Els deMíchel han de fer front a un Sevilla que també lluita per escapar del descens i a la borrasca Marta sense Ter Stegen, Àlex Moreno ni Ounahi
El Girona s’enfronta aquest dissabte al Sevilla a l’estadi Sánchez-Pizjuán (18:30 h/DAZN en obert, Teledeporte) amb l’obligació de sumar els tres punts per no recaure en el perill, tenint en compte que la distància respecte el descens s’ha tornat a escurçar i ara es troba a tres punts -a l’inici del partit podrien ser només dos si el Rayo Vallecano treu un bon resultat abans contra l’Oviedo (14:00 h), i reprendre la bona dinàmica d’aquest 2026 després de l’última derrota davant del conjunt asturià (1-0).
Pendents de la meteorologia -s’ha activat l’avís taronja per pluges, vents i tempestes a causa de la borrasca Marta-, els de Míchel van viatjar ahir a la capital andalusa conscients que hauran d’aguantar el xàfec al Sánchez-Pizjuán i fer front a un Sevilla que, amb un punt menys (24) que els blanc-i-vermells, també lluita per escapar del descens. El partit només se suspendria en cas que l’avís passi a ser vermell.
El tècnic gironí va posar èmfasi ahir en la prèvia en la gran quantitat d’equips que intenten escapar de les posicions del descens. Fins a 12 equips es troben en la pugna i, en aquest sentit, aquesta jornada pot ser clau i, per això, és tan important la victòria en un encontre que estarà marcat per les baixes després de conèixer-se aquesta setmana les lesions de Ter Stegen, recent operat a Finlàndia de l’isquiotibial de la cama esquerra, i Àlex Moreno, pendent de més proves al soli. Ounahi continua recuperant-se del soli de la cama esquerra i encara en té per «una setmana o quinze dies», a part dels lesionats de llarga durada Portu, Juan Carlos i Van de Beek.
En aquest sentit, la porteria del Girona tornarà a estar en mans de Gazzaniga, amb Krapyvtsov de suplent -Andreev, del filial, també està convocat- i Míchel haurà de fer més canvis a l’onze per cobrir el buit que hi haurà les pròximes setmanes al lateral esquerre. Arnau podria ser l’opció més segura si l’entrenador decideix mantenir Blind de central i que l’alineació es mogui el mínim possible.
Sigui com sigui, el conjunt blanc-i-vermell haurà de trobar el camí que porta cap a la porteria de Vlachodimos -el Sevilla és des de la jornada passada l’equip més golejat, superant el Girona amb 37 gols encaixats- i materialitzar les ocasions que ha deixat escapar en els últims partits.
Per la seva part, els de Matías Almeyda intentaran trobar la manera de desactivar les alarmes que es van encendre amb la derrota de dilluns davant el Mallorca (4-1). El tècnic argentí recupera Gudelj, Azpilicueta i Nianzou, però manté les baixes de Castrín, Januzaj, Rubén Vargas i Teixeira.
