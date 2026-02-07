El Girona fitxa un porter que no juga de fa dos anys
El club incorporarà el gallec Rubén Blanco, de trenta anys, que no juga un partit oficial des del febrer del 2024
Arran de la greu lesió de Marc André Ter Stegen, tant Míchel com Quique Cárcel havien deixat oberta de bat a bat aquests darrers dies la possibilitat de l'arribada d'un porter a l'atur.I així serà, segons la SER, el Girona té encarrilat un acord amb Rubén Blanco perquè s'incorpori a la plantilla i completi la porteria amb Gazzaniga i Krapyvtsov. Blanco, de trenta anys, 'ha desvinculat aquest gener del 'Olympique de Marsell, on ha jugat les dues darrers temporades i mitja. Això sí, sempre ha estat a l'ombra de Pau López i Rulli. De fet, no juga un partit oficial des del febrer del 2024. Format al Celta de Vigo, on va debutar amb disset anys i es va estar deu temporades al primer equip, Blanco és antic desig de la direcció esportiva blanc-i-vermella. Ara, tot ha condicidit perquè aterri a Montilivi
