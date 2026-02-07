El gran risc del Girona al lateral esquerre
Aquesta és la tercera temporada seguida que la planificació esportiva només contempla disposar d’un únic jugador natural a la posició i es descarta reforçar-la al mercat d’hivern
La lesió al soli d’Àlex Moreno ha aixecat polseguera al voltant de Montilivi després que el Girona tanqués un altre mercat de fitxatges sense considerar prioritària per reforçar la posició del lateral esquerre, que només compta amb el penedesenc de jugador natural. L’equip de Míchel, en l’intent de deixar enrere la zona de descens i aconseguir la permanència com més aviat millor, haurà de fer un sobreesforç les properes sis setmanes per cobrir el buit que deixa el de Sant Sadurní d’Anoia. Futbolistes com Daley Blind, de 35 anys i necessari també a l’eix de la defensa, Arnau Martínez o Alejandro Francés s’hauran de multiplicar a la banda, on segur que es perdrà qualitat tècnica tenint en compte que no és el lloc que els pertocaria ocupar. N’hi ha, com el director esportiu Quique Cárcel, que no creuen en «plantilles llargues»; d’altres, en canvi, veuen el risc que això suposa i el problema de no haver-hi posat solució a temps malgrat saber per experiència pròpia el que significa tenir lesionat l’únic lateral esquerre pur de la plantilla.
El Girona es va trobar en la mateixa situació la temporada passada quan Miguel Gutiérrez, actual jugador del Nàpols, es va lesionar a finals d’abril i ja no va reaparèixer més vestint la samarreta blanc-i-vermella. L’encarregat de substituir el madrileny va ser Blind, malgrat que no s’hi va acabar de sentir del tot còmode i, per això, aquesta vegada el nom que pren més força per suplir Àlex Moreno és el d’Arnau.
En una entrevista al programa «Tot Costa» de Catalunya Ràdio, Cárcel va comentar que «tothom pot fer de director esportiu a casa i dir que falta una cosa o una altra. Ho respecto, com és lògic, perquè és una posició en la qual ningú veu un altre lateral esquerre pur i dur. Però jo crec molt en les plantilles curtes perquè tothom sigui important i qualsevol dels jugadors estigui preparat per competir. Amb els pressupostos que nosaltres movem tampoc podem fer gaires coses, això també és veritat. La lesió d’Àlex Moreno no ens agrada, però podem cobrir aquesta posició de diferents formes. Hi ha moltes alternatives». El director esportiu no aposta per tenir dos laterals esquerres des del curs 2022-23 quan hi havia Miguel i Javi Hernández.
