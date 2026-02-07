El Sevilla-Girona, suspès per la borrasca Marta, es jugarà demà a les 16:15 h
El club andalús, la Subdelegació del Govern, la Junta d'Andalusia i l'Ajuntament de Sevilla han demanat a LaLiga que no es jugui el partit per l'alerta taronja que hi ha a la ciutat
S'han venut 125 entrades per a la zona visitant del Sánchez-Pizjuán, per la qual cosa més d'un centenar de gironins s'han vist afectats
Álex Mérida
La borrasca Marta ha arribat aquest dissabte a Andalusia amb precipitacions fortes i persistents i un avís taronja a Sevilla. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat avisos a les vuit províncies: taronja a Almeria, Cadis, Granada, Huelva i Sevilla, i groc a Còrdova, Jaén i Màlaga. Davant d’aquesta situació, el Sevilla FC ha comunicat a LaLiga que la seva postura és que «prefereixen no jugar» a causa del temporal i, finalment, la patronal de clubs ha accedit a suspendre'l tres hores abans de l'inici de l'encontre i es jugarà demà a les 16:15 h.
El club de Nervión argumentava que preferia ajornar l’enfrontament perquè no volia fer que els aficionats que venen de fora de la capital hagin de recórrer 30, 40 o 50 quilòmetres en «aquestes condicions adverses».
El Sevilla ja havia traslladat a les autoritats i a LaLiga la seva posició, però alhora deixava clar que la potestat requeia en LaLiga, que és qui havia de decidir si es disputava o no el Sevilla FC-Girona FC. No es jugarà aquesta tarda i, de moment, no hi ha data.
LaLiga s'ha mostrat en tot moment contrària a suspendre el partit i el Sevilla ha recorregut a la Subdelegació del Govern, que també n'ha sol·licitat la suspensió així com la Junta d'Andalusia i l'Ajuntament de Sevilla. LaLiga no ha tingut cap més remei que accedir a la suspensió de l'encontre, el qual, segons ha pogut saber Diari de Girona, es recuperarà demà diumenge a les 16:15 h.
No obstant això, la nota informativa de LaLiga explica que "les noves dates i horaris dels partits seran comunicats oportunament un cop es determinin, d'acord amb els clubs implicats i els organismes competents". El Cadis-Almeria d'aquesta nit també s'ha suspès per l'afectació meteorològica.
En el seu comunicat, el Girona "lamenta els inconvenients que aquesta decisió hagi pogut ocasionar als aficionats desplaçats". La suspensió del partit ha afectat més d'un centenar de persones de Girona, tenint en compte que el club blanc-i-vermell va vendre 125 entrades per a la zona visitant del Sánchez-Pizjuán.
La Subdelegació del Govern de Madrid ja va suspendre per alerta vermella un partit fa dues temporades, el 3 de setembre del 2023, a la jornada 4, entre l’Atlètic de Madrid i el Sevilla FC. El Girona, en canvi, no s'havia trobat mai en aquesta situació a la LFP.
