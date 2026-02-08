En Directe
Sevilla - Girona, en directe (0-0)
Segueix en directe la narració del partit Sevilla - Girona que es juga a l'estadi Ramón Sánchez-Pizjuán
L'11 del Girona: Gazzaniga, Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau, Fran Beltrán, Iván Martín, Lemar, Tsygankov, Bryan Gil i Vanat
L'11 del Sevilla: Odysseas, Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Kike Salas, Suazo, Peque, Agoumé, Mendy, Akor i Mauypay
Bona tarda de Lliga. Ahir no, però avui sí: és dia de Girona
