En Directe
El Girona rep l'empat i falla un penal en un afegit de desgràcies a Sevilla (1-1)
Els canvis del Sevilla a la represa frustren l’equip de Míchel després de veure com Odysseas impedeix la golejada a la primera part i només Lemar pot superar-lo
Una pèrdua d'Echeverri al minut 92 permet el gol de Salas i en la següent acció Stuani falla des dels 11 metres
La borrasca Marta s’ho va endur tot per davant, amb la suspensió del partit i el canvi de data per ahir, però al fons quedaven les restes d’una setmana que havia estat tràgica per al Girona. Els blanc-i-vermells van protagonitzar la seva pròpia revolta en un estadi que se’ls dona especialment bé i gairebé en van sortir vencedors amb una força mental latent per imposar-se a les dificultats fins al temps afegit, que ha sigut un cúmul de desgràcies. Primer per haver regalat l'empat al Sevilla després d'una pèrdua imperdonable d'Echeverri, que rellisca, i ho aprofita Salas per fer el gol de la seva vida (1-1). I després perquè en la següent acció una contra de l'argentí acaba en clar penal sobre Iván Martín, Míchel fa sortir Stuani en un canvi d’handbol per xutar-lo, però avui no era el dia. Vlachodimos li ha endevinat la intenció i ha rebutjat la pilota. Per si no fos poc, Vanat i Fran Beltrán han hagut de ser substituïts per lesió.
Les lesions de gravetat de Ter Stegen, que ja es recupera de l’operació a l’isquiotibial, i d’Àlex Moreno han trastocat els plans de Míchel fins a final de temporada i el tècnic va haver de reaccionar immediatament començant pel plantejament de l’encontre al Sánchez-Pizjuán. Gazzaniga va tornar a la porteria, en una situació gens agradable per al de Murphy, i Arnau va demostrar que és el joker d’aquest equip. La polivalència del maresmenc fa que s’adapti on faci falta i davant el Sevilla, com segurament durant les pròximes setmanes, li va tocar ocupar la posició de lateral esquerre perquè, sense Àlex Moreno, no n’hi ha cap més a la plantilla.
Una transició perfecta del conjunt gironí ha significat el primer gol de Lemar aquesta temporada quan tot just havia passat el primer minut del partit. El migcampista cedit per l’Atlètic, que de mica en mica va veient que el seu futbol torna a brillar, ha superat Vlachodimos amb un xut ajustat al pal dret de la porteria del Girona. L'ha marcat amb la dreta, la cama menys hàbil, després de rebre una pilota que havia passat per les botes de Bryan Gil, Tsygankov i Hugo Rincón des del mig del camp. L’internacional francès ha gaudit d’una segona rematada, frustrada aquesta vegada per un Vlachodimos que la va treure com va poder amb els genolls. El grec encara no sabia que acabaria sent el millor del seu equip.
El públic del Sánchez-Pizjuán es va començar a inquietar mentre els de Míchel en sortien cada vegada més beneficiats. També perquè l’àrbitre Gil Manzano va deixar clar que una acció absolutament involuntària de Vitor Reis no era penal i perquè un cop de sort va voler que un mal entès entre Blind, que la va deixar enrere, i Gazzaniga, que la va veure passar sense poder-hi arribar, acabés en un gol en pròpia del neerlandès. L’esfèrica es va estavellar al pal.
Jugar amb els nervis locals era el millor que podia fer el Girona, a part de tenir més encert. Els sevillistes n'han tingut prou amb un nou xut de Bryan Gil a Odysseas i els de Matías Almeyda es van desfer. Crits contra el tècnic del Sevilla i de «directiva dimissió» inundaven l’estadi, repercutint directament en els jugadors. Les cares dels davanters Akor Adams i Maupay ho deien tot, o més aviat res. Igual que el xut als núvols de Carmona entremig de milers de xiulets crítics. I després un córner malgastat directament a fora.
En aquella situació, els blanc-i-vermells estarien golejant a la primera part si no fos per les aturades d’Odysseas Vlachodimos. El porter ha sigut l’únic que es va interposar en el camí del gol del Girona.
Com ja li ha passat contra diversos equips aquesta temporada, el Sevilla ha fet un triple canvi que de seguida es va notar amb la presència al terreny de joc d’Ejuke, un jugador ràpid i amb desequilibri, Juanlu i Oso. El Girona també ha fet un retoc, obligat, amb la substitució d’Echeverri per Vanat, que tenia molèsties.
Per uns moments, els gironins no sabien què estava passant. Gudelj ha intentat sorprendre des de la frontal amb un cacau que va sortir desviat per damunt del travesser. Però Gazzaniga també ha hagut de sortir per evitar el perill. Semblava que ambdós equips s’havien intercanviat els papers fins que els de Míchel van fer el clic a temps per recuperar el control del partit.
Lemar ha topat aquesta vegada amb Kike Salas, que ha enviat la seva rematada a córner. I Hugo Rincón, forçat, a fora. El Girona era millor, encara que el Sevilla, amb tants canvis, ja no era el de la primera part. Uns minuts molt tensos han tingut la cinquantena d’aficionats blanc-i-vermells que han pogut anar al partit amb l’ai al cor mentre aplaudien l’actuació de Gazzaniga, que ha tingut feina amb Oso i Maupay. El porter argentí ha demostrat tenir una resiliència brutal. Però no ha pogut fer res per aturar el cacau de Kike Salas a falta d’un minut pel final, aprofitant la pilota perduda per Echeverri en una zona prohibida. El Girona feia estona que estava jugant amb foc i s'ha acabat cremant.
Només Stuani, en un canvi d’handbol, podia retornar la victòria. El killer uruguaià ha entrat per intentar sentenciar amb un penal que hauria donat els tres punts al Girona, però no ha pogut enganyar Odysseas Vlachodimos. Com no, el gran heroi del seu equip.
FINAL DEL PARTIT. Un punt que deixa un mal sabor de boca
98'. Falla el penal Stuani!
Entra Stuani per xutar el penal
96'. PENAL A FAVOR DEL GIRONA!
93'. Gol del Sevilla, golàs de Kike Salas
90+2'. Groga a Iván Martín
90+1'. Quatre minuts d'afegit
89'. Cop de cap entre Kike Salas i Arnau. El maresmenc cau a terra i s'atura el partit
88'. Groga a Gazzaniga
86'. Nou xut de Mauypay que acaba a la cantonada!
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- Troballa històrica: Necrópolis amb 26 enterraments al Barri Vell de Girona
- Nora Cornell: 'No sé esquiar, vaig començar a fer snow perquè a Girona no hi ha surf
- El Girona fitxa un porter que no juga de fa dos anys
- El Trueta en blanc i negre: així era l'hospital dècades enrere
- Soler & Palau retorna la seva seu social a Catalunya vuit anys després
- Girona és la segona província catalana amb més beneficiaris de la renda garantida