La suspensió del Sevilla-Girona afecta més d’un centenar de gironins
LaLiga accedeix a canviar l’encontre que s’havia de disputar ahir al Sánchez-Pizjuán i passar-lo a aquesta tarda (16:15h) després de rebre instruccions de les autoritats per l’alerta taronja per la borrasca Marta
Després dels nombrosos avisos de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), la borrasca Marta efectivament no va passar de llarg d’Andalusia i va entrar de ple a Sevilla on es va activar l’alerta taronja per pluges, vents i tempestes. Cap al migdia, veient que el temporal només feia que empitjorar, el Sevilla va comunicar a LaLiga que «preferien no jugar» el partit contra el Girona, previst per a les 18:30 h d’ahir al Sánchez-Pizjuán, a causa de la situació climatològica. El club del Nervión considerava necessari ajornar l’encontre corresponent a la jornada 23 de Primera Divisió per evitar els desplaçaments dels aficionats que viuen fora de la capital, on les condicions encara eren més «adverses», i com a conseqüència el risc que això els podia suposar.
El problema va ser que ningú va pensar en els més d’un centenar de seguidors del Girona -es van vendre 125 entrades a la zona visitant- que aquest cap de setmana han viatjat a Sevilla per donar suport als de Míchel Sánchez en un partit importantíssim en la lluita per la permanència i hauran de marxar sense veure’ls perquè el duel s’ha reprogramat a aquesta tarda a les 16:15 h. Per a molts, el canvi de vols, amb un cost de més de 200 euros, era inviable.
Les notícies que arribaven dels mitjans andalusos sobre la possible suspensió de l’encontre va agafar tothom descol·locat, també a la plantilla del Girona que es trobava des de divendres a la ciutat i estava pendent de si seguia el pla de partit habitual o no. «Hem enganxat el pitjor dia», comentava un matrimoni en baixar de l’avió a l’Aeroport de Sevilla i veure a la pantalla del seu mòbil l’última hora a les notificacions.
Tal com estava el temps, les condicions no eren per sortir al carrer i, encara menys, jugar un partit de futbol, malgrat que la incertesa es va mantenir fins a tres hores abans de l’inici del duel quan LaLiga va fer oficial en una nota informativa l’ajornament del Sevilla-Girona, així com del Cadis-Almeria de Segona Divisió, per «motius de seguretat». La patronal de clubs va prendre la decisió després de rebre la petició de nombroses autoritats andaluses. I és que a part del Sevilla, també van contactar amb Javier Tebas la Subdelegació del Govern, la Junta d’Andalusia i l’Ajuntament de Sevilla. «Estant activat el Pla d’Emergència davant el risc d’inundacions a Andalusia en fase d’emergència, situació operativa 2, i davant la situació excepcional motivada pels fenòmens extraordinaris de vent i pluja, per ordre del Director del Pla es dona instrucció de suspendre per motius de seguretat i protecció civil el Sevilla-Girona», va escriure la Junta d’Andalusia. El riu Guadalquivir va desbordar en algun dels seus punts, també a Sevilla a l’altura de La Cartuja (on actualment juga el Betis).
Per la seva part, el Girona va «lamentar els inconvenients que aquesta decisió pugui ocasionar als aficionats desplaçats». El president, Delfí Geli, també es va solidaritzar amb els gironins que han viatjat a Sevilla: «Lamentem profundament les molèsties que han tingut els nostres aficionats. Estem en contacte amb el Sevilla per solucionar la devolució de les entrades». També va explicar que «és una decisió de les autoritats locals i nosaltres ho hem sabut al migdia. Davant la possibilitat que a la tarda hi hagués pluges fortes, ens han informat que es feia el plantejament de suspendre el partit. Hem estat en contacte amb LaLiga i el Sevilla. Crec que és una situació d’alerta i entenem les dificultats que estan passant els andalusos, hi ha gent que no es pot moure i s’havia de prioritzar la seguretat de les persones. Hem de tenir empatia. El més segur per tothom era que el partit es disputés un altre dia. El camp està bé. Tenim la responsabilitat de jugar el partit, ho respectem, ens quedem un dia més i jugarem demà (avui per al lector)».
A l’hora de la veritat, no va caure ni una gota d’aigua durant l’horari que havia de disputar-se inicialment el partit.
El primer partit suspès
No era la primera vegada que el conjunt local veia com li suspenien un partit de lliga: el 3 de setembre del 2023 ja s’havia suspès un Atlètic de Madrid-Sevilla per alerta vermella. Per al Girona, no obstant això, sí que va ser la primera vegada a la Lliga de Futbol Professional (LFP). Mai abans, ni a Primera ni a Segona, s’havia suspès un partit del Girona. Si bé és veritat que per la pandèmia de la Covid es van ajornar tres partits contra el Las Palmas, el Racing i l’Elx.
Per trobar l’últim precedent cal anar al 24 de novembre de 2002 quan es va suspendre un Girona-Europa a Tercera pel mal temps. Aquell partit es va acabar recuperant l’11 de desembre i els gironins empatarien a zero.
