Thomas Lemar marca tres anys després de l’última vegada
El migcampista francès no ho feia des del març del 2023 amb l’Atlètic de Madrid
Era el 18 de març del 2023, en un Atlètic de Madrid-València que va acabar 3-0, quan Thomas Lemar va marcar el que fins avui era el seu darrer gol. Va fer-ho al minut 67, tres minuts després d’entrar al terreny de joc. Des d’allò, lesions i més lesions van impedir que el migcampista tornés a gaudir del futbol, un fet que està intentant recuperar a Montilivi.
A Sevilla, en la primera ocasió blanc-i-vermella, Lemar va superar Vlachodimos per celebrar un gol tres anys després. En les últimes jornades, Míchel està comptant molt amb el francès, que acumula sis titularitats consecutives. Més enllà de la diana, Lemar està destacant pel seu encert en l’associació i un molt bon treball sense pilota.
